Казахские кюи прозвучали на радиостанциях мира

Впервые радиостанции мира поздравляют казахстанцев с праздником Наурыз и знакомят радиослушателей с яркими казахскими кюями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Величественные звуки домбры в исполнении оркестра имени Курмангазы звучат в эфире популярных радиостанций на 5 континентах. Музыка Великой степи создает атмосферу светлого весеннего праздника Наурыз, став торжественным посланием добра во всем мире.

В свои плейлисты кюи включили радиостанции Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Индонезии, Индии, Южной Кореи, Китая, Монголии, России, Кыргызстана, Ирана, Эфиопии, ЮАР, Марокко, Турции, Грузии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши, Испании, Бразилии и США, итого в 26 странах.

Данная инициатива предложена Минкультуры и была осуществлена при содействии министерства иностранных дел, загранучреждений Казахстана и иностранных партнёров.