"Казахский Месси" будет играть в европейском клубе

Болгарский "Левски" официально представил своего новичка – 19-летнего нападающего сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета, сообщает Sports.kz.
Сейдахмет будет выступать за "Левски" на правах аренды до конца этого календарного года. Также пресс-служба болгарского клуба характеризует Еркебулана как "одного из самых перспективных молодых футболистов Казахстана".
Последним клубом Сейдахмета была российская "Уфа", но в общей сложности за год он провел за нее лишь четыре официальных матча: три – в чемпионате России, один – в Кубке. До перехода в "Уфу" Еркебулан выступал за "Тараз". Сайт Transfermarkt.de оценивает Сейдахмета в 300 тысяч евро.
" Я очень рад, что оказался в "Левски". Знаю, что это самый популярный клуб в Болгарии, здесь играли многие известные футболисты. Я очень польщен тем, что буду играть именно в этом клубе. Я играю нападающим, но могу сыграть и на фланге или под нападающим. Где скажет играть тренер, там я и буду играть – хоть защитником! Я знаю, что у "Левски" темпераментные фанаты, поэтому я хочу наслаждаться их поддержкой и радовать их в каждой игре. Также я хочу забить много голов за "Левски". Но моя единственная цель – выиграть с командой чемпионский титул", — заявил Сейдахмет.
"Левски" после 23 туров идет на втором месте в чемпионате Болгарии. Местные СМИ считают, что в софийский клуб Сейдахмет перешел по совету бывшего главного тренера сборной Казахстана Станимира Стоилова, при котором Еркебулан как раз дебютировал в национальной команде.
