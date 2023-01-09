Казахский язык будет жить и процветать, если…

Общество
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Бигельды Габдуллин

Помните известные слова знаменитого дагестанского поэта Расула Гамзатова
о родном языке: «И если завтра мой язык исчезнет, ⁄ То я готов сегодня умереть…»?

Именно эти слова приходят на память, когда читаю статьи о грустном положении языков малых народов.

По данным ЮНЕСКО, на сегодняшний день в мире насчитывается порядка 6,5 тыс. языков. Это немного, если учесть, что на земле проживает около 8 млрд человек. И каждую неделю мир теряет в среднем один язык. То есть в год из человеческой цивилизации навсегда уходят более 50 языков. Причина проста: исчезающий язык теряет своих исконных носителей.

Около половины языков мира, а это около 3 тыс., находятся у опасной черты. Им грозит полное исчезновение!

Языки умирали во все времена. Это историческая закономерность.Но процесс вытеснения малых языков более сильными и темпы вымирания языков ускорились в последнее время, в эпоху глобализации. Наибольший языковой удар ожидается в Новой Гвинее, на Кавказе, в Сибири – там, где традиционно сосредоточена многоязыковая среда.

Проблема усложняется одним важным обстоятельством: лишь 5% существующих языков хорошо задокументированы, а 95% – нет.

Словом, общая картина с языками очень печальная. Почти треть мировых языков имеет не больше тысячи носителей. К примеру, на языке тирахи в Афганистане разговаривают только 100 человек, ломаврен в Армении – не более 50 человек. По мнению специалистов ЮНЕСКО, через 100 лет на Земле останется от 500 до 3 000 языков.

Причина того, что языки выходят из повседневного обихода, имеет несколько составляющих. Но сам феномен языковой смерти сводится к одной проблеме.

Если верить мнению известного специалиста в этой области Грегори Андерсона, экономическая активность осуществляется в условиях доминирования языка большинства или одной этнической группы. (Как это имело место в СССР: доминирование русского языка во всех 15 республиках страны). А социально-экономическое развитие государства напрямую влияет на материальное положение господствующей группы. Тут и происходит сознательное присоединение меньшинства к большинству.

Слава Аллаху, казахов на Земле не 100, не 100 тыс., а более 16 млн человек, потому не приходится говорить об исчезновении казахского языка в будущем. Однако нам не стоит успокаиваться и прельщаться этой цифрой, а надо всерьез задуматься о будущем родного языка, как это продумано в странах Прибалтики, Грузии, Армении, Узбекистане и других государствах.

Что можно предпринять, чтобы надолго сохранить наш язык?

По данным авторов Всемирного доклада по мониторингу образования, около 4% мирового населения не получает образование на родном языке. Вот где собака зарыта! А обучение не на родном языке может привести не только к низкой успеваемости, но и к обесцениванию родного языка.

Немаловажный фактор в закреплении языка – это и семья.

Очень важно, чтобы казахский язык активно работал в киберпространстве. Надо создавать больше контента в виртуальной среде и распространять его онлайн. Присутствие языка в Интернете – это важнейшее условие защиты языка, его распространения по миру.

Потеря любого языка порождает глубочайшее безмолвие, это исчезновение небольшой планеты со своей особой культурой.

Ведь ни английский, ни французский, ни испанский языки не могут похвастаться таким богатством, которое имеется в казахском языке. Например, казахский язык очень богат образными выражениями, а только одно слово «учитель» имеет 17 синонимов! Об этом я слышал сам из уст классика казахской литературы Габита Мусрепова, когда он дискутировал с другим писателем – Ануаром Алимжановым, который писал на русском языке.

Ни один из современных языков-гигантов не способен взять на себя все мировое многообразие поэзии, прозы, песен, поговорок и пословиц, существующих у малых народов.

Вероятность исчезновения языка связана с более 50 факторами – это культура, религия, история, разнообразие местнос­ти, юридический статус языка, демография, политика в сфере образования, качество учебников, экология, мотивация изучения языка и так далее.

Язык – это медиум, с помощью которого мы получаем доступ к идеям, верованиям, знаниям. Это код нации. Это медаль, которую отчеканила история и культура родной нации, сотни поколений твоего народа. Потеряв родной язык, нация теряет высшее достояние, накопленное предками, самую ценную связь с многовековой культурой. Давайте не забывать об этом!

Я не ученый-лингвист, не филолог, я журналист. Передо мной не стоит задача полностью изучить проблему или провести исследование о будущем казахского языка, учить кого-то. Как журналист, я лишь обозначаю проб­лему, ставлю задачу перед обществом, давая читателям пищу для размышлений. Пожалуйста, делитесь своими мнениями.

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