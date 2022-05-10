Эрдоган принял приглашение Токаева посетить Казахстан

В рамках государственного визита в Турцию Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в президентском дворце. Начальник Почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган представили друг другу членов официальных делегаций.

После церемонии состоялась встреча в узком составе. Главы государств обсудили широкий круг вопросов казахско-турецкого стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также были рассмотрены вопросы глобальной и региональной повестки дня.

Президент Казахстана поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение совершить визит в братскую Турецкую Республику и пригласил его в Казахстан.

Турецкий лидер в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Анкару. Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение посетить Казахстан с визитом осенью нынешнего года.