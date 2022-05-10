Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Эрдоган принял приглашение Токаева посетить Казахстан

В рамках государственного визита в Турцию Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в президентском дворце. Начальник Почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган представили друг другу членов официальных делегаций.

После церемонии состоялась встреча в узком составе. Главы государств обсудили широкий круг вопросов казахско-турецкого стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также были рассмотрены вопросы глобальной и региональной повестки дня.

Президент Казахстана поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение совершить визит в братскую Турецкую Республику и пригласил его в Казахстан.

Турецкий лидер в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Анкару. Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение посетить Казахстан с визитом осенью нынешнего года.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 мая
Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая
"Надо передать акимату": компания "Парковочное пространство Астаны" ответила на критику центра ГЧП
Требования для получения знака "Алтын белгі" усилили для казахстанских выпускников
"Зажимала рот, таскала за капюшон, не давала игрушки": воспитателя уволили в Павлодаре
В каком регионе Казахстана больше всего выросли цены на продукты
Юн Сок Ёль принял присягу президента Республики Корея
Сенаторы обсудили проведение референдума со студентами и преподавателями университета им. Коркыт Ата
Реванш с Биволом или Головкин: Канело подсказали лучший вариант на осень
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Турцию
"Необходимо использовать все инструменты": Премьер о сдерживании цен на продукты
Сенаторы встретились с жителями Конаева
Токаев посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре
Правила формирования архитектурного облика Нур-Султана вынесли на обсуждение
Аттракционы в Караганде приостановили из-за инцидента на "американских горках"
Церемония официальной встречи Касым-Жомарта Токаева состоялась в Анкаре
Казахско-турецкое стратегическое партнерство обсудили Токаев и Эрдоган
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Вышло новое постановление по проведению вакцинации от коронавируса в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Президент
Церемония официальной встречи Касым-Жомарта Токаева состоял…
Президент
Токаев посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре
Президент
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Турц…
Президент
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Шавкатом М…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]