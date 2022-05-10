Церемония официальной встречи Касым-Жомарта Токаева состоялась в Анкаре

В Президентском дворце в Анкаре состоялась церемония официальной встречи Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В честь высокого гостя выстроился почетный караул.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган поднялись на трибуну. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Турции.

Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций.

Затем началась встреча глав государств в узком формате.