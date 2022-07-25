Фото: МСХ РК
Международное сотрудничество , Экономика
Казахстан будет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию

В рамках визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию были подписаны документы, открывающие новые возможности для отечественных экспортеров мяса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

24-25 июля состоялся инвестиционный круглый стол с представителями деловых кругов с целью расширения торгово-экономического сотрудничества стран.

Подписан Протокол санитарных и технических требований к импорту мяса говядины и баранины. Соглашение подписано вице-президентом по продовольственному сектору Саудовской Аравии Мохаммедом Альнассаром и председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Аскаром Жакупбаевым.

Подписанный протокол открывает для казахстанских производителей баранины и говядины возможности расширения рынка сбыта и наращивания дальнейшего сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли.

 

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