Казахстан будет экспортировать замороженное мясо в Иран

Казахстан договорился об экспорте замороженного мяса в Иран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства РК

Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Соответствующий меморандум подписали в Тегеране 3 декабря 2023 года заместитель министра и глава ветеринарной организации Ирана Моджтаба Норузи и вице-министр сельского хозяйства Казахстана Амангалий Бердалин.

Документ открывает новые экспортные пути для поставок замороженного мяса отечественных животноводов.

До этого казахстанские производители могли поставлять в Иран только охлажденную говядину, срок хранения которой до 3 дней.