Астана и Ереван подписали ряд соглашений

Президент
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян подписали совместное заявление, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

В рамках официального визита президента Казахстана в Ереван также были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между правительством РК и правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции;

2. Соглашение между правительством РК и Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан;

3. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством РК и Правительством РК о международном автомобильном сообщении от 6 ноября 2006 года;

4. Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями РК и Республики Армения;

5. Меморандум о сотрудничестве между Аппаратом акима Мангистауской области РК Администрацией Армавирской области Республики Армения;

6. Меморандум о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между городом Шымкент и общиной Ванадзор;

7. Программа сотрудничества между Минтуризма и спорта РК и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2024-2026 годы;

8. Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством РК и рравительством Республики Армения на 2024-2025 годы;

9. Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмическая промышленностиРК и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий; 10. Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Ереван.

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