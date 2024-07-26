Казахстан и Азербайджан согласовали ветеринарные сертификаты

Международное сотрудничество , Сельское хозяйство , Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Казахстан и Азербайджан достигли соглашения по ряду ветеринарных сертификатов, что станет важным шагом в развитии торговых отношений между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь отечественные производители смогут экспортировать в Азербайджан молоко и молочные продукты, полученные от крупного и мелкого рогатого скота. Также достигнуто соглашение о поставках мяса птицы, субпродуктов и побочных продуктов.

Согласовано подписание ветеринарного сертификата на экспорт верблюдов и других представителей семейства верблюжьих, таких как ламы, альпаки и викуньи, племенной КРС, МРС, убойный КРС и МРС, консервы, колбасные изделия и другие мясные готовые продукты.

«Это соглашение открывает новые возможности для расширения казахстанского экспорта и укрепления экономического партнерства между двумя странами в сфере животноводства. Я уверен, что оно будет способствовать росту экономики и благосостоянию», - подчеркнул важность соглашения министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Работа по расширению ассортимента экспортируемой продукции продолжается.

#Азербайджан #МСХ #ветеринарные сертификаты

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