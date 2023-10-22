Казахстан и ЕС обсуждают горизонтальное соглашение по воздушному сообщению

Евросоюз положительно оценил внедряемые подходы управления отраслью гражданской авиации в Казахстане и повышению уровня соответствия безопасности полетов мировым стандартам, передает Kazpravda.kz
Министр транспорта РК Марат Карабаев встретился со специальным советником генерального директората по международному партнерству Европейской комиссии Хенриком Хололеем.
«Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Республики Казахстан и Европейской комиссии в сфере транспорта, в том числе по вопросу горизонтального соглашения о воздушном сообщении между Республикой Казахстан и Европейским союзом», – говорится в сообщении комитета гражданской авиации РК.
По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество.
«Хенрик Хололей положительно оценил внедряемые подходы управления отраслью гражданской авиации в Казахстане и повышению уровня соответствия безопасности полетов мировым стандартам, особенно за последние полтора года», – отметили в ведомстве.»
Он также отметил важность авиации для социально-экономического развития страны и перспективы авиации в контексте «среднего коридора».