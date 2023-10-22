Казахстан и ЕС обсуждают горизонтальное соглашение по воздушному сообщению

Международное сотрудничество
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Евросоюз положительно оценил внедряемые подходы управления отраслью гражданской авиации в Казахстане и повышению уровня соответствия безопасности полетов мировым стандартам, передает Kazpravda.kz

Фото: комитет гражданской авиации

Министр транспорта РК Марат Карабаев встретился со специальным советником генерального директората по международному партнерству Европейской комиссии Хенриком Хололеем.

«Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Республики Казахстан и Европейской комиссии в сфере транспорта, в том числе по вопросу горизонтального соглашения о воздушном сообщении между Республикой Казахстан и Европейским союзом», – говорится в сообщении комитета гражданской авиации РК.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество.

«Хенрик Хололей положительно оценил внедряемые подходы управления отраслью гражданской авиации в Казахстане и повышению уровня соответствия безопасности полетов мировым стандартам, особенно за последние полтора года», – отметили в ведомстве.»

Он также отметил важность авиации для социально-экономического развития страны и перспективы авиации в контексте «среднего коридора».

#авиация #ЕС #комитет гражданской авиации РК

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