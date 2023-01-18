Казахстан и Франция будут оказывать друг другу правовую помощь по уголовным делам

Международное сотрудничество , Мажилис , Европа
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании ратифицировал Договор между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото из открытых источников

Как отметил заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, договор предусматривает проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В числе таких мероприятий – и временная передача лиц, находящихся под стражей.

«Также такие условия позволяют направить запрос для обеспечения полноты расследований, допрос свидетелей, потерпевших, конфисковать вещественные доказательства. Для этого заключаются договоры о правовой помощи. Кроме того, документы, вещественные доказательства, оружие преступлений и другие доказательства, необходимые для расследования уголовного дела, могут находиться на территории другой страны. Следственные действия проводятся их следственными органами в соответствии с законодательством этой страны. В этом случае может возникнуть вопрос о законности доказательств, полученных из-за рубежа. Договоры о правовой помощи решают данный вопрос, то есть обеспечивают легитимность показаний из другой страны», – пояснил Чиндалиев.

Он также добавил, что правовая помощь осуществляется путем запроса. В нем указываются его цели, причины и сведения, необходимые для расследования. Например, запрос включает конфискацию предметов, обыск для ведения экспертизы, выявление банковских счетов, допрос, обмен информации и другие следственные действия.

«В частности, если запрашиваются проведение обыска, изъятие имущества или его конфискация, государство-исполнитель сначала определяет, присутствует ли запрашиваемое имущество на его территории. Если оно имеется, то имущество будет конфисковано, о результатах сообщается запрашивающей стороне. Затем запрашивающая сторона запрещает продажу или аренду, либо передачу имущества в наследство до принятия по нему окончательного решения. Кроме того, решается вопрос возврата имущества законному владельцу», – отметил замгенпрокурора.

По его информации, в случае особой необходимости могут быть вызваны свидетели или эксперты, следственный орган приглашающей стороны, также предусмотрено право на допрос по делу.

«Еще один пример. Следственный орган может запросить содержание, записи и передачу информации, виды правовой помощи, указанной в договоре, предусмотренные нашим Уголовно-процессуальным кодексом», – продолжил спикер.

В договоре также закреплены основания для отказа предоставления правовой помощи: в частности, если запрос создает угрозу суверенитету, безопасности, общественному порядку страны.

«Отказ также возможен, если истек давности. Если исполнение запроса противоречит законодательству стороны, правовая помощь не предоставляется», – заключил Чиндалиев.

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