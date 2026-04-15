Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, прибывший с рабочим визитом в РК, провели двусторонние переговоры и 14-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В узком составе состоялся обмен мнениями о текущем уровне торгово-экономического сотрудничества, а также рассмотрены меры по раскрытию потенциала двустороннего взаимодействия с целью дальнейшего наращивания объема товарооборота в соответствии с договоренностями, достигнутыми на уровне президентов Казахстана и Турции — Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Особое внимание уделено подготовке к государственному визиту Президента Турции в Казахстан.

Руководитель казахстанского правительства проинформировал вице-президента Турции об основном содержании новой Конституции Казахстана, подчеркнув, что под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева республика вступает в новый исторический этап развития.

В заседании Межправкомиссии с участием руководителей государственных органов Казахстана и Турции рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в области торговли, инвестиций, промышленности, транспорта и логистики, энергетики, цифровизации и искусственного интеллекта, сельского хозяйства, здравоохранения, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.

«Искренняя дружба глав наших государств Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана стала доброй традицией и прочным фундаментом двусторонних отношений. Наши торгово-экономические и инвестиционные связи динамично развиваются. Турция – один из пяти основных торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 9%. Из них экспорт казахстанских товаров увеличился более чем на 17,7%, достигнув $3,9 млрд. Правительство Казахстана заинтересовано в совместной работе по диверсификации структуры торговли с переориентацией на продукцию с высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.

«Турция и Казахстан — это не только два дружественных и братских государства, но и стратегические партнеры, связанные общей историей и культурой. В достижении высокого уровня сотрудничества огромную роль сыграли решительные действия и общее видение наших президентов — Реджепа Тайипа Эрдогана и Касым-Жомарта Токаева. Сегодняшнее заседание Межправительственной комиссии мы рассматриваем в качестве базы для стратегических консультаций, формирующих Дорожную карту торгово-экономических отношений на предстоящий период», — отметил вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз.

В рамках реализации новых совместных проектов казахстанской стороной отмечена готовность предоставить промышленные платформы и инструменты государственной поддержки. В прошлом году в экономику было привлечено порядка $390 млн турецких инвестиций, всего за 20 лет сумма превысила $6 млрд. На сегодня уже запущено 98 инвестиционных проектов на общую сумму $4 млрд в области строительства, легкой промышленности, металлургии, глубокой переработки продукции АПК, транспорта и логистики, производства фармпродукции, электронных приборов и др. На стадии реализации – еще 50 проектов на $3,9 млрд.

Объем грузоперевозок по железной дороге между Казахстаном и Турцией по итогам 2025 года достиг 6,4 млн тонн, что на 35% больше, чем в 2024 году. По Транскаспийскому международному транспортному маршруту перевезено свыше 4 млн тонн. Общим приоритетом является развитие Среднего коридора и совместная работа по модернизации инфраструктуры, устранению «узких» участков, расширению портовых и терминальных мощностей, внедрению цифровых решений и координации тарифной политики. В результате уже принятых мер грузопоток по маршруту за 7 лет вырос в 5 раз, сроки доставки сокращены до 13 дней.

В агропромышленном комплексе товарооборот в прошлом году увеличился более чем на 25% и достиг $360 млн. Между уполномоченными органами и бизнесом Казахстана и Турции налажен обмен опытом в области агротехнологий и страхования. Участниками заседания обозначена актуальность диверсификации товарооборота с расширением экспортного ассортимента и запуском новых совместных производств продукции с высокой добавленной стоимостью. В целях дальнейшего увеличения казахстанского экспорта пшеницы, чечевицы, кормовых и масличных культур отмечена необходимость совместной работы в области ветеринарии и фитосанитарии.

Рассмотрены вопросы развития энергетического партнерства с реализацией крупных совместных проектов в нефтегазовой отрасли, геологоразведке и др. Отмечено стратегическое значение пролегающей через территорию Турции трубопроводной инфраструктуры «Баку-Тбилиси-Джейхан», через которую ведется транспортировка казахстанской нефти. Обмен опытом по внедрению инноваций в энергетической, угольной и других отраслях выведет сотрудничество между странами на качественно новый уровень.

В рамках Организации тюркских государств Казахстаном и Турцией вместе с другими странами ведется совместная работа по созданию Совета по кибербезопасности и спутника CubeSat-12U. Отдельное внимание уделено инициативам Главы государства Касым-Жомарта Токаева по цифровизации экономики РК и масштабному внедрению искусственного интеллекта. Отмечен потенциал для совместных проектов в области IT-образования, финтеха, кибербезопасности и электронных услуг. В Астане запущены два крупнейших суперкомпьютерных кластера в Центральной Азии и открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. Реализуется проект «Долина ЦОДов», где инвесторам и партнерам предлагаются мощности, инфраструктура и специальные налоговые льготы.

В сфере здравоохранения ключевыми направлениями являются инвестиционное сотрудничество, обмен информационными технологиями и академическим опытом. С участием турецких партнеров в Казахстане реализуются проекты по строительству новых больниц, развитию онкологической инфраструктуры, университетских клиник и производства фармацевтической продукции.

С предложениями и комментариями касательно дальнейшего укрепления партнерства с казахстанской стороны выступили руководители министерств транспорта, торговли и интеграции, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и строительства, просвещения. С турецкой стороны – руководители министерств транспорта и инфраструктуры, торговли, энергетики и природных ресурсов, сельского и лесного хозяйства, промышленности и технологий, национального образования.

По итогам заседания сторонами подписан протокол 14-го заседания казахстанско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.