Деятельность «советов биев» призвали проверить в Казахстане

Мажилис
101
Дана Аменова
специальный корреспондент

Это связано с тем, что общественные организации присваивают функции судов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев направил запрос Премьер-министру РК Олжасу Бектенову с требованием дать правовую оценку деятельности общественных объединений, использующих в своих названиях термины «бии», «совет биев» и «главный би», сообщает Kazpravda.kz 

По данным депутата, сегодня в Казахстане действуют 3 республиканские и 17 местных организаций биев с тысячами участников. Только в Туркестанской области и Шымкенте зарегистрированы объединения, в которых состоят 8 385 человек, из них 1 677 избраны «биями». При этом, по мнению парламентария, проблема не в численности, а в том, что эти структуры претендуют на полномочия, входящие в исключительную компетенцию государственных органов.

«Дело не в количестве, а в полномочиях, на которые претендуют эти организации», – отметил депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев.

В подтверждение своих опасений он привёл несколько резонансных эпизодов. Общественность была потрясена видеозаписью, на которой группа, называющая себя «Советом старейшин», принесла в жертву белого жеребца, заявив, что таким образом «закрывает портал в мир духов».

Пострадавшие обратились в государственные органы, однако реакции не последовало. В другом случае гражданка наняла «адвоката», представившегося членом организации биев, и впоследствии заявила, что её обманул человек без соответствующей лицензии.

«Не хотим бросать тень на всех, однако подобная информация вынуждает поднять вопрос: не прикрываются ли сегодня те или иные лица авторитетом института биев?» – задаётся вопросом Нартай Сарсенгалиев.

Мажилисмен напомнил, что современная правовая система Казахстана располагает полным набором инструментов для разрешения споров: правоохранительные органы, прокурорский надзор, институт медиации для досудебного урегулирования и суды. В этих условиях, по его словам, недопустимо, чтобы общественные объединения подменяли собой арбитра.

«В стране, где госинституты защиты прав человека функционируют в полной мере, необходимо пресечь практику, при которой любая общественная организация берёт на себя роль арбитра и решает правовые вопросы», – подчеркнул депутат.

В рамках запроса Сарсенгалиев предложил правительству проверить деятельность организаций, использующих в названиях термины «бии», «совет биев», «главный би», на соответствие Закону «Об общественных объединениях» и пресечь вынесение такими организациями арбитражных решений по вопросам, относящимся к компетенции правоохранительных и судебных органов.

Также депутат предложил не допускать дублирования функций государственных органов и квазигосударственных учреждений.

#мажилис #депзапрос #совет биев

Популярное

Все
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
В Алматы стартовала новая экологическая акция
А горы здесь будут чистыми
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Дорога к звездам
Подписан меморандум
Искусство лаконичного высказывания
Говорят поэты о любви
История, рассказанная без слов
Дроны против саранчи
Шантаж в эпистолярном жанре
В школьной лиге – сильнейшие
Пробились в число призеров
Курс на укрепление двусторонних связей
Квартира для чемпиона
Киберпреступность: остановить и одолеть
В центре внимания – человеческий капитал
Состоялся конгресс нефрологов
Светское государство: формула устойчивости
Очередная победа Кемелбека
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
Как станцевать любовь
Зрители Китая высоко оценили музыкальный проект Димаша
Вера и труд творят чудеса
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Мажилисмен предложил законодательно ограничить общественные…
О беззащитности регионов перед селями заявили в Мажилисе
В Казахстане создадут национальное рейтинговое агентство
Основы рейтинговой деятельности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]