Это связано с тем, что общественные организации присваивают функции судов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев направил запрос Премьер-министру РК Олжасу Бектенову с требованием дать правовую оценку деятельности общественных объединений, использующих в своих названиях термины «бии», «совет биев» и «главный би», сообщает Kazpravda.kz

По данным депутата, сегодня в Казахстане действуют 3 республиканские и 17 местных организаций биев с тысячами участников. Только в Туркестанской области и Шымкенте зарегистрированы объединения, в которых состоят 8 385 человек, из них 1 677 избраны «биями». При этом, по мнению парламентария, проблема не в численности, а в том, что эти структуры претендуют на полномочия, входящие в исключительную компетенцию государственных органов.

«Дело не в количестве, а в полномочиях, на которые претендуют эти организации», – отметил депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев.

В подтверждение своих опасений он привёл несколько резонансных эпизодов. Общественность была потрясена видеозаписью, на которой группа, называющая себя «Советом старейшин», принесла в жертву белого жеребца, заявив, что таким образом «закрывает портал в мир духов».

Пострадавшие обратились в государственные органы, однако реакции не последовало. В другом случае гражданка наняла «адвоката», представившегося членом организации биев, и впоследствии заявила, что её обманул человек без соответствующей лицензии.

«Не хотим бросать тень на всех, однако подобная информация вынуждает поднять вопрос: не прикрываются ли сегодня те или иные лица авторитетом института биев?» – задаётся вопросом Нартай Сарсенгалиев.

Мажилисмен напомнил, что современная правовая система Казахстана располагает полным набором инструментов для разрешения споров: правоохранительные органы, прокурорский надзор, институт медиации для досудебного урегулирования и суды. В этих условиях, по его словам, недопустимо, чтобы общественные объединения подменяли собой арбитра.

«В стране, где госинституты защиты прав человека функционируют в полной мере, необходимо пресечь практику, при которой любая общественная организация берёт на себя роль арбитра и решает правовые вопросы», – подчеркнул депутат.

В рамках запроса Сарсенгалиев предложил правительству проверить деятельность организаций, использующих в названиях термины «бии», «совет биев», «главный би», на соответствие Закону «Об общественных объединениях» и пресечь вынесение такими организациями арбитражных решений по вопросам, относящимся к компетенции правоохранительных и судебных органов.

Также депутат предложил не допускать дублирования функций государственных органов и квазигосударственных учреждений.