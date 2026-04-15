Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Ерболат Сатыбалды направил запрос на имя заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с предложением навести порядок в сфере общественных наград, число и пафосность которых, по его словам, превратились в системную проблему, сообщает Kazpravda.kz

В ходе выступления он обратил внимание на то, что повсеместная мода на самодельные нагрудные знаки и псевдонаграды дискредитирует саму идею общественного признания.

По наблюдению спикера, торжественные мероприятия превратились в площадку для раздачи «значков» сомнительного достоинства, а аналогичная практика проникла на предприятия и в трудовые коллективы.

«Предприимчивые дельцы издают энциклопедии вроде «Золотой человек» или «Человек века», где за 300 тысяч тенге готовы вписать в список «избранных» кого угодно, включая предков заказчика. Это открытая торговля репутацией и историей. Организаторы подобных схем фактически разрушают общественные ценности, заслуживая самого сурового морального осуждения», – подчеркнул Сатыбалды.

В качестве свежего примера он привёл случай от 25 декабря 2025 года, когда общественное объединение «Qazaqstan ardagerleri» вручило гражданам знаки «Намыс» имени Бауыржана Момышулы, «Батыр шапағаты» и «Ел жанашыры». Названия и дизайн знаков были признаны схожими с госнаградами, а организатор привлечён к ответственности по части 2 статьи 674 КоАП.

Депутат указал на ключевой правовой пробел: понятие «общественная награда» в действующем законодательстве не закреплено, что выводит подобную деятельность из-под регулирования. Особое беспокойство вызывает использование в названиях таких «наград» имён исторических личностей и почётных терминов «Құрметті», «Еңбек сіңірген», «Даңқ», «Батыр», «Намыс», что создаёт прямой риск путаницы с государственными отличиями.

Сатыбалды предложил Правительству:

1. Внести в Закон «О государственных наградах РК» понятие «общественная награда» с чёткими правовыми границами.

2. Запретить присвоение общественным наградам имён исторических личностей, национальных героев и государственных деятелей, а также использование терминов государственного значения в их названиях.

3. Ввести обязательную геральдическую и правовую экспертизу общественных наград и усилить ответственность за регистрацию знаков, имитирующих государственные.