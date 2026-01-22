Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реадмиссии лиц, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: akorda.kz

Как отмечается в заключении к документу, основной целью Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реадмиссии лиц является создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в сфере управления миграционными процессами и противодействия незаконной миграции.

Закон направлен на обеспечение эффективного, упорядоченного и взаимовыгодного механизма возвращения лиц, которые незаконно въехали, находятся либо проживают на территории государств Сторон, а также на предотвращение злоупотреблений миграционными режимами.

Задачей закона является ратификация Соглашения, подписанного 5 ноября 2024 года в г. Париж в рамках официального визита Главы государства во Французскую Республику.

Соглашение предлагает детально регламентированную систему правовых, административных и процедурных мер, направленных на реализацию механизма реадмиссии и транзита лиц. В частности, Соглашением устанавливаются четкие определения основных понятий, включая реадмиссию, транзит, компетентные органы, граждан третьих государств и лиц без гражданства, что обеспечивает единообразное толкование и применение норм, закрепляются обязательства Сторон по безусловному приему собственных граждан, а также условия и основания реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства, определяется порядок подачи, рассмотрения и ответа на ходатайства о реадмиссии и транзите, включая конкретные сроки, формы документов и способы обмена информацией.

Кроме того, регламентируются процедуры идентификации лиц, в том числе путем документального подтверждения гражданства, проведения консульских собеседований и использования доказательств различного уровня, устанавливаются правила выдачи проездных документов, организации передачи лиц, использования воздушного транспорта, а также условия сопровождения реадмиссируемых лиц, а также подробно описываются основания для отказа в транзите, включая угрозы жизни и здоровью, риск преследования, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или смертной казни, а также соображения национальной безопасности и общественного порядка.

Также вводятся строгие гарантии защиты персональных данных, включая требования к их обработке, хранению, передаче и уничтожению, а также право лица на судебную защиту, определяются финансовые обязательства Сторон, включая распределение транспортных и транзитных расходов, закрепляются механизмы экспертных консультаций, обмена информацией, внесения изменений в Соглашение и разрешения возможных споров.

«Таким образом, закон формирует прозрачную и предсказуемую систему взаимодействия между компетентными органами Казахстана и Франции, минимизируя правовые пробелы и административные риски», - говорится в заключении.

Ожидается, что принятие и реализация данного закона позволит значительно повысить эффективность государственной политики Республики Казахстан в сфере миграционного контроля и международного сотрудничества.