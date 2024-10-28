Казахстан и Франция совместно исследуют Иле-Балхашский бассейн

Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Казахстане Сильваном Гиоге, передает Kazpravda.kzсо ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Министерство готовится подписать меморандум и трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Французским агентством развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM). Совместно с этими организациями будет проведено комплексное исследование Иле-Балхашского бассейна.

Также будет налажено сотрудничество в вопросе изучения, мониторинга, разведки и забора подземных вод. Кроме того, министерство прорабатывает варианты сотрудничества с Международным бюро по воде (OiEau).

Сильван Гиоге, в свою очередь, сообщил, что французские компании хотят участвовать в проектах по строительству и реконструкции водохозяйственных сооружений в Казахстане. Также интерес проявляют компании, занимающиеся обнаружением утечек и оптимизацией управления водными ресурсами.

«Подписание меморандума и соглашения стало важным шагом для нашего сотрудничества. Мы нацелены на долгосрочную и плодотворную работу с нашими французскими коллегами», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

 

#казахстан #Франция #водное хозяйство

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