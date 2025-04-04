«В ходе переговоров были обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества между Казахстаном и Катаром в сфере спорта и олимпийского движения, возможности продвижения водных видов спорта в нашей стране совместно с World Aquatics, президентом которой является господин Аль-Мусаллам, а также перспективы привлечения зарубежных экспертов в данной области», - сообщил министр Ербол Мырзабосынов в своем Instagram.