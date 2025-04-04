Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов и глава НОК Казахстана Геннадий Головкин провели встречу с шейхом Джоаном бин Хамадом Аль-Тани — президентом Олимпийского комитета Катара и вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), а также с генеральным директором Олимпийского совета Азии Хусейном Аль-Мусалламом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК
«В ходе переговоров были обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества между Казахстаном и Катаром в сфере спорта и олимпийского движения, возможности продвижения водных видов спорта в нашей стране совместно с World Aquatics, президентом которой является господин Аль-Мусаллам, а также перспективы привлечения зарубежных экспертов в данной области», - сообщил министр Ербол Мырзабосынов в своем Instagram.