Казахстан и Катар договорились о развитии сотрудничества в спорте

Международное сотрудничество,Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов и глава НОК Казахстана Геннадий Головкин провели встречу с шейхом Джоаном бин Хамадом Аль-Тани — президентом Олимпийского комитета Катара и вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), а также с генеральным директором Олимпийского совета Азии Хусейном Аль-Мусалламом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Кадр из видео

«В ходе переговоров были обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества между Казахстаном и Катаром в сфере спорта и олимпийского движения, возможности продвижения водных видов спорта в нашей стране совместно с World Aquatics, президентом которой является господин Аль-Мусаллам, а также перспективы привлечения зарубежных экспертов в данной области», - сообщил министр Ербол Мырзабосынов в своем Instagram.

#сотрудничество #Спорт #Катар #НОК

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