Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных лиц

Международное сотрудничество
82
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Астане состоялась церемония подписания соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру

Фото: Генпрокуратура

Соглашение подписано генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым и министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом.

«Данный международный документ позволит казахстанским гражданам, в случае их осуждения за преступления к лишению свободы на Кипре, отбывать назначенное наказание у нас в стране. Это создаст благоприятные условия для реабилитации и интеграции осужденных в обществе их гражданской принадлежности. Такую же возможность получат и граждане Кипра, в случае их осуждения в Казахстане», - говорится в сообщении.

Заключение международных соглашений такого рода обусловлено требованиями ст.11 Конституции Казахстана, в соответствии с которой государство гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за его пределами.

Напомним, что в октябре 2022 года Казахстан уже заключил с кипрской стороной договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче лиц.

Отмечается, что Кипр стал очередной европейской страной, с которой у Казахстана создана вся необходимая международно-правовая база для сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также защиты основополагающих прав и свобод граждан.

#казахстан #соглашение #Генпрокуратура #Кипр #выдача осужденных

Популярное

Все
Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных лиц
Большинство контейнерных поездов из Китая в Европу идут транзитом через Казахстан
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
И жент, и курт «оделись» в шоколад
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Шымкенте в дни Наурыза сделают проезд на общественном транспорте бесплатным
Токаев прибыл в Алматы
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Моцарт от бокса
Тонул на глазах у публики
Казахский Пушкин или второй после Абая
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Тема этники в моде – неисчерпаема
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
«Старая гвардия» Казправды
Как лудоман себе в карты запретил играть
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Интернет от Илона Маска
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31

Читайте также

Большинство контейнерных поездов из Китая в Европу идут тра…
Казахские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на…
Казахские кюи прозвучали на радиостанциях мира
Глава МИД Казахстана посетит США и Китай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]