Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных лиц

В Астане состоялась церемония подписания соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру

Фото: Генпрокуратура

Соглашение подписано генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым и министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом.

«Данный международный документ позволит казахстанским гражданам, в случае их осуждения за преступления к лишению свободы на Кипре, отбывать назначенное наказание у нас в стране. Это создаст благоприятные условия для реабилитации и интеграции осужденных в обществе их гражданской принадлежности. Такую же возможность получат и граждане Кипра, в случае их осуждения в Казахстане», - говорится в сообщении.

Заключение международных соглашений такого рода обусловлено требованиями ст.11 Конституции Казахстана, в соответствии с которой государство гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за его пределами.

Напомним, что в октябре 2022 года Казахстан уже заключил с кипрской стороной договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче лиц.

Отмечается, что Кипр стал очередной европейской страной, с которой у Казахстана создана вся необходимая международно-правовая база для сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также защиты основополагающих прав и свобод граждан.