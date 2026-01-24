Казахстан и КНР планируют реализацию мероприятий по созданию совместного колледжа, который будет осуществлять подготовку рабочих кадров для водохозяйственной отрасли нашей страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: kazpravda.kz

В частности, планируется проработка организационно-правовой модели создания колледжа, разработка и согласование образовательных программ по приоритетным водохозяйственным специальностям с учетом потребностей водной отрасли. Также предусматривается внедрение дуального обучения с прохождением производственной практики на объектах водного хозяйства и привлечение китайских партнеров к разработке учебных планов, лабораторной базы и программ повышения квалификации.

Кроме того, планируется организация академической мобильности обучающихся, включая краткосрочные стажировки и учебные модули, а также проработка вопросов признания квалификаций выпускников и их дальнейшего трудоустройства в организациях водной отрасли.