Казахстан и Китай подготовят специалистов водохозяйственной отрасли

3

Казахстан и КНР планируют реализацию мероприятий по созданию совместного колледжа, который будет осуществлять подготовку рабочих кадров для водохозяйственной отрасли нашей страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: kazpravda.kz

В частности, планируется проработка организационно-правовой модели создания колледжа, разработка и согласование образовательных программ по приоритетным водохозяйственным специальностям с учетом потребностей водной отрасли. Также предусматривается внедрение дуального обучения с прохождением производственной практики на объектах водного хозяйства и привлечение китайских партнеров к разработке учебных планов, лабораторной базы и программ повышения квалификации. 

Кроме того, планируется организация академической мобильности обучающихся, включая краткосрочные стажировки и учебные модули, а также проработка вопросов признания квалификаций выпускников и их дальнейшего трудоустройства в организациях водной отрасли.

«Реализация данного проекта будет осуществлена за счет китайской стороны. Колледж позволит обеспечить подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. Совместно с партнерами из КНР также осуществляется повышение квалификации действующих специалистов. В этом году на обучение в Китай за счет компании Power China отправятся 200 человек. В прошлом году курсы в соседней стране прошли 125 казахстанских водников», – сообщила директор Департамента научных и инновационных технологий Министерства водных ресурсов и ирригации Ляззат Джусипова.

#Казахстан #Китай #обучение #водноехозяйство

Популярное

Все
Вплетены в историческую память
Из школьников – в исследователи
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Не раздумывая бросился на помощь
Инклюзивный центр в музее
Под контролем – долгострой
Ветеран отметил столетний юбилей
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Город задыхается… «в пределах нормы»
Избрали нового акима
Как рождаются олимпийские победы
Жулдыз подключили к природному газу
Человек, обреченный на успех
Уверенный взгляд в будущее
Знаковые решения
Регион пополняется социальными объектами
Новый формат диалога
Ренессанс печатных СМИ
Добропорядочность как стратегия
Говорят участники курултая
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Без ухабов и ям
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
В Астане прошли крещенские купания
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Вторая жизнь автопокрышек
Все дело в пене из полиуретана
Спасатели готовятся к лавинам
ТОП-3 небоскребов, которые достроят в 2026 году
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

Читайте также

В США подтвердили сделку по TikTok
Казахстанцы-нелегалы в Южной Корее могут вернуться на родин…
Китай собрал рекордный урожай зерна
Казахстанцы смогут получать пенсионные накопления при перее…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]