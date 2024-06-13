Казахстан и Корея будут сотрудничать в сфере госслужбы

Председатель АДГС ​Дархан Жазыкбай встретился с министром по управлению персоналом Республики Корея Ким Сын Хо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам госслужбы

Фото: АГДС

​В ходе двусторонней встречи стороны обсудили реализацию мер, предусмотренных в Меморандуме о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере управления персоналом на государственной службе.

​Дархан Жазыкбай рассказал о мерах принимаемых агентством в свете реализации задач, поставленных главой государства по модернизации государственной службы, а также по использованию цифровых решений в данном направлении.​

​Глава АДГС акцентировал внимание на инициативах и проектах агентства по повышению кадрового потенциала, внедрению HR-инструментов в систему государственной службы, активной цифровизации процессов отбора и управления персоналом на базе системы «е-Qyzmet».

​Ким Сын Хо подчеркнул важность постоянного совершенствования государственной службы в соответствии с современными требованиями и поделился опытом Республики Корея в этой области.

Также стороны обсудили возможность организации краткосрочных стажировок и долгосрочных обучений для государственных служащих в целях повышения их квалификаций в сфере управления человеческими ресурсами.

​Председатель Агентства выразил интерес к опыту использования технологий ИИ и автоматизации в управлении человеческими ресурсами на государственной службе Республики Корея, а также оценки качества оказания государственных услуг.

​В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему плодотворному развитию сотрудничества в сфере государственной службы.