Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев провел встречу с президентом и генеральным директором Корейской корпорации зарубежной инфраструктуры и городского развития (KIND) Ким Пок-хваном

Фото: пресс-служба правительства

Сегодняшняя встреча в Астане стала продолжением переговоров, которые прошли в октябре в Сеуле в рамках роуд-шоу «Alatau Rise with Kazakhstan», где казахстанская сторона представила смарт-город Алатау как один из стратегически значимых проектов страны.

«Многие корейские компании поддержали наш перспективный проект Alatau Smart City, чему мы искренне рады. KIND мог бы участвовать в проектах строительства инфраструктуры, в том числе в энергетике, водоснабжении, водоочистке, переработке сточных вод и водоотведении, переработке ТБО – как на условиях EPC-контракта, так и в формате девелопмента», — сказал Канат Бозумбаев.

На встрече стороны также обсудили перспективы совместной работы по другим потенциальным проектам в сфере логистики и портовой инфраструктуры. С учетом широких возможностей для партнерства вице-премьер предложил главе KIND открыть офис корпорации в Казахстане.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в развитии AlatauSmart City между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан, Государственным фондом «Alatau City Authority» и Корейской корпорацией по зарубежной инфраструктуре и городскому развитию.