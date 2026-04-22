Казахстан и Монголия расширяют сотрудничество в сфере туризма и спорта

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов провёл в столице встречу с министром культуры, спорта, туризма и по делам молодёжи Монголии Алдаржавхланом Жуковым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах туризма и спорта, сообщает Kazpravda.kz

Министр отметил высокий потенциал партнёрства между Казахстаном и Монголией, подчеркнув важность взаимодействия в развитии национальных видов спорта и их продвижении на международном уровне.

«Монголия известна своими национальными видами спорта. Традиционная борьба, скачки и стрельба из лука являются неотъемлемой частью фестиваля Наадам. Монгольские спортсмены демонстрируют высокие результаты на международной арене, особенно в борьбе, дзюдо и боксе. В целях развития и популяризации национальных конных видов спорта предлагаем рассмотреть возможность проведения международных соревнований на территории Монголии», – отметил Ербол Мырзабосынов.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере образования. Была представлена информация о потенциале Национального спортивного университета, который откроется в Астане, а также сообщено о начале приёма иностранных граждан. Университет станет современным научно-образовательным центром, объединяющим спортивную науку, медицину и цифровые технологии.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы партнёрства в сфере туризма. Министр подчеркнул устойчивый рост туристического потока между двумя странами. В 2023–2025 годах количество посетителей из Монголии в Казахстан ежегодно превышало 40 тысяч человек, при этом увеличилось и число поездок граждан Казахстана в Монголию.

Отмечено, что в рамках государственного визита Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха был подписан план культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами на 2026–2027 годы.

«Хотел бы отдельно отметить потенциал туристической отрасли Монголии. Продвижение туристических продуктов, реализация совместных проектов и подготовка кадров – наши общие задачи. Казахстан открыт для монгольских туристов и партнёров. Предлагаем развивать сотрудничество в сфере подготовки кадров для туризма, индустрии гостеприимства и спорта на базе Международного университета туризма и гостеприимства», – добавил глава Минтуризма.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность укреплять сотрудничество в сфере туризма и спорта, реализовывать совместные проекты и расширять обмен опытом.

