Первый день первого официального визита Главы нашего государства в Страну восходящего солнца начался со встречи с Императором Нарухито.

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Новый уровень взаимодействия

На пути следования президентского кортежа до токийского Императорского дворца гордо реяли казахстанские флаги: Токио тщательно готовился к прибытию делегации, улицы мегаполиса расцветили десятки небесно-голубых полотнищ. В знак уважения желто-голубыми огнями подсветили и здание мэрии японской столицы.

Касым-Жомарт Токаев выразил японскому монарху признательность за оказанное гостеприимство. Он подчерк­нул: Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью. Наши страны, отметил Президент, связывают давние дружест­венные отношения, основанные на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве в различных сферах.

Стоит отметить, что Япония стала одной из первых стран, признавших независимость Республики Казахстан, это произошло 28 декабря 1991 года. Уже в 1992 году между двумя государст­вами были установлены дипломатические отношения, что заложило прочную институциональную основу для последующего развития двустороннего диалога. За прошедший период казах­станско-японские отношения последовательно развивались и в настоящее время характеризуются как «расширенное стратегическое партнерство». Взаимодействие осуществляется на принципах взаимного уважения, равноправия и учета национальных интересов сторон, что обеспечивает устойчивый политический диалог и конструктивное сотрудничество по широкому кругу вопросов.

В свою очередь Император ­Нарухито выразил уверенность, что визит Президента Касым-Жомарта Токаева станет значимым событием в летописи отношений Японии и Казахстана, а также выведет их на качественно новый уровень.

В ходе встречи Глава нашего государства и Император Нарухито обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также международной тематике, были затронуты вопросы укрепления дружеских связей между народами Казахстана и Японии, а также дальнейшего развития политического и гуманитарного взаимодействия.

В честь Президента Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени Императора Нарухито. По завершении встречи лидеры двух стран тепло попрощались.

Продолжением официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Японию стало посещение Мэйджи Джингу – крупнейшего синтоистского храма Токио, выполненного в традиционном стиле нагарэ-дзукури.

Комплекс, возведенный в 1920 году, имеет статус императорского святилища. На его территории в более чем 700 тыс. кв. м расположен живопис­ный парк, насчитывающий около 120 тыс. деревьев и кустов всех видов, произрастающих в Японии. Храм посвящен императору Мэйджи и его супруге – императрице Сёкэн, его правление было ознаменовано глубокими политическими и социально-экономическими реформами, благодаря которым Япония превратилась в одну из наиболее развитых стран мира.

Покидая комплекс, Президент Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге почетных гостей. «Храм Мэйджи Джингу – символ нерушимого единства и национальной самобытности, имеющий глубокое историческое значение для японского народа. Желаю процветания Стране восходящего солнца!» – написал Глава государства.

Далее Президент Казахстана провел встречу с соотечественниками, которые в настоящее время проходят обучение или работают в Японии в различных сферах. Он подчеркнул важность изу­чения опыта таких развитых стран, как Япония.

– Уверен, этот визит придаст новый импульс отношениям между нашими странами. Японская сторона также уделяет этому визиту большое внимание. Сегодня я проведу встречу с Премьер-министром Японии. Безусловно, наше сотрудничество будет иметь большие перспективы. Как вы знаете, Казахстан вступает в новый этап своего развития. В нынешнем году рост нашей экономики превысил шесть процентов, это очень хороший показатель. Однако нельзя останавливаться на достигнутом. Перед нами стоят задачи по снижению инфляции и модернизации инфраструктуры. Казахстан в будущем должен стать цифровым государством. У нас впереди большие цели, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Во встрече приняли участие вице-президент Азиатско-Тихоокеанского университета Ritsumeikan профессор Серик Мейрманов, основатель ARIA Consulting Арайлым Хасан, доцент медицинских университетов Showa и Juntendo Абдибек Калибек, а также инженер компании Ailia, специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта, Эльдар Толеубай. Они рассказали о своих профессиональных достижениях в Стране восходящего солнца и поделились планами на будущее. В завершение встречи Президент пожелал успехов казахстанцам, работающим в Японии.

В этот же день в Токио состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева еще с одним нашим соотечественником – профессиональным борцом сумо Ерсином Балтагулом. Получив образование в Японии, казахстанец уже десять лет достойно выступает на мировом уровне, демонстрируя выдаю­щиеся результаты. Ерсин Балтагул известен под именем Кимбодзан Харуки, так его называют в Японии в честь горы, возвышающейся над префектурой Кумамото – малой родиной его наставника, основателя собственной школы сумо ояката Кисэ.

Глава государства в беседе с ним подчеркнул, что соотечественники гордятся достижениями Ерсина Балтагула, а разговор о достижениях казахстанского борца зашел даже в ходе аудиенции у Императора Нарухито.

Общность позиций и интересов

Во второй половине дня Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном во главе с ее председателем Тошиаки Эндо.

Глава государства высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее эффективную деятельность как важный механизм развития и укрепления казахско-японского сотрудничества.

Президент отметил: наша страна уделяет особое внимание дальнейшему наращиванию всестороннего взаимодействия с Токио. Активно развивается межпарламентский диалог, контакты на различных уровнях носят регулярный характер. Торгово-экономические и инвестиционные отношения развиваются динамично: Япония занимает 11-е место в числе крупнейших иностранных инвесторов в экономику Казахстана, в прошлом году товарооборот между нашими странами достиг 2 млрд долларов, что превы­шает 70% всего объема торговли Японии с государствами Центральной Азии. Реализуются совместные проекты в транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйст­венной и других областях.

– Сегодня в ходе встречи с Императором Нарухито мы обсудили возможности развития сотрудничества в медицинской сфере и по водной проблематике. Уверен, у наших отношений большое будущее. Наши культурно-гуманитарные связи имеют глубокие корни. Мы тесно сотрудничаем в сферах образования, науки, культуры, искусства, спорта и туризма. В этом году в рамках Всемирной выставки в Осаке мы отметили 180-летие со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, – обратился Президент Казахстана к членам лиги.

Действительно, наши страны активно сотрудничают по многим гуманитарным направлениям. Так, С 2002 года в Алматы на базе Университета Нар­хоз при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) работает Казахско-японский центр, где реализуются образовательные и бизнес-программы, включая обучение японскому языку, подготовку управленческих кадров и распространение японских практик управления, таких как кайдзен и бережливое производство. А в Японии с 2020 года действует «Аль-Фараби Центр», его открытие было приурочено к празднованию 1150-летия Абу Насыр аль-Фараби. Задачи цент­ра – реализация совместных научных и образовательных проектов по гуманитарным, социальным и естественным наукам. В том же году в Японии состоялась презентация произведений Абая, переведенных на японский язык.

Отдельное место в гуманитарном диалоге занимает сотрудничество в сфере культуры и кинематографии. В 2025 году в Токио состоялись Дни казахского кино, в рамках которых японской аудитории были представлены фильмы об истории Великой степи, становлении казахской государственности и музыкальных традициях. Кроме того, в 2019 году был реализован совместный казахстанско-японский кинопроект «Конокрады», который стал примером успешного двустороннего сотрудничества.

Глава государства подчеркнул общность позиций Казахстана и Японии и по ключевым глобальным вопросам.

– Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах обеспечения мира и ядерного разоружения как в рамках Организации Объединенных Наций, так и других международных структур. Казахстан придает особое значение саммиту «Центральная Азия – Япония», который является важным механизмом межрегионального сотрудничества. На предстоящей встрече с Премьер-министром госпожой Санаэ Такаичи планируется обсудить ряд вопросов. Эти переговоры призваны углубить политический диалог и активизировать экономичес­кие и гуманитарные контакты. Убежден, наши народы продолжат добиваться новых успехов, а взаимовыгодные отношения будут только крепнуть, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Важная веха двусторонних отношений

Еще одним значимым мероприятием в рамках официального визита Главы государства в Японию стали переговоры с Премьер-министром Японии Санаэ Такаичи.

Официальная церемония встречи состоялась в токийском офисе главы правительства Японии. Почетный караул в ярко-синих мундирах исполнил государственные гимны двух стран. По окончании рапорта начальника почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Санаэ Такаичи представили друг другу членов официальных делегаций.

Казахско-японские переговоры начались со слов благодарности: Глава государства выразил глубокую признательность встречающей стороне и лично Премьер-министру за столь теп­лый прием.

– Этот визит – действительно важная веха в отношениях Казахстана с Японией, которую мы всегда считали нашим проверенным временем и надежным партнером в Азии. Сегодня Япония – гармоничная и развитая страна, сочетающая многовековую мудрость и уникальные традиции с современными инновациями. Хотелось бы отметить, что под Вашим мудрым и сильным руководством проводятся масштабные реформы, направленные на дальнейшее укрепление роли Японии на международной арене. Мы час­то говорим, что Япония – наш далекий сосед, но в то же время близкий и надежный друг. Наши связи имеют глубокие исторические корни. До этого визита я четыре раза посещал Вашу страну в различных качествах, но не в должности Главы государства. Поэтому Вы совершенно правы: это мой первый визит в статусе Президента Казахстана. У нас отличная институциональная база, потому что, как Вы упомянули, еще в 2004 году мы вместе с госпожой Кавагучи, которая тогда была министром иностранных дел Японии, инициировали формат «Центральная Азия плюс Япония». Первая встреча на уровне министров иностранных дел состоялась в Астане. Сегодня подобные встречи стали настолько популярными, что существует множество форматов «Центральная Азия плюс» с участием крупных стран, но Япония по праву считается его первым инициатором и создателем, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Премьер-министр Японии в свою очередь выразила уверенность, что официальный визит Президента Казахстана придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству двух стран.

– Искренне рада приветствовать Вас. Прошел уже 21 год с момента проведения первого совещания министров иностранных дел в формате «Центральная Азия + Япония», на котором председательствовал господин Касым-Жомарт Токаев. Сегодня же Вы принимаете участие в первом совещании глав государств в формате «Центральная Азия + Япония» уже в качестве Президента. Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права. Мы намерены и далее тесно сотрудничать с гос­подином Президентом в целях дальнейшего развития взаимовыгодных отношений, – сказала Санаэ Такаичи.

В ходе переговоров были обстоятельно обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Значимым направлением казахско-японских отношений остается экономическое сотрудничество, которое развивается на устойчивой и долгосрочной основе. Положительную динамику демонстрирует и взаимная торговля. По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Японией составил порядка 1,8 млрд долларов, а за первые десять месяцев текущего года достиг почти 1,4 млрд долларов.

В Казахстане успешно работают более 60 японских компаний, включая Sumitomo, Marubeni, Toshiba, Mitsui и другие. Японская сторона активно участвует в реализации крупных проектов в горно-металлургической отрасли, энергетике и инфраструктуре.

По итогам переговоров членами официальных делегаций Казахстана и Японии были подписаны 14 межправительственных и межведомственных документов.

Возможный цифровой партнер

Чуть позже Касым-Жомарт Токаев принял основателя, председателя правления и генерального директора японского технологического конгломерата Rakuten Group Хироши Микитани. Компания развивает обширную цифровую экосистему, включающую электронную коммерцию, мобильную связь, финансовые технологии, цифровой контент, медиасервисы и другие онлайн-услуги.

Глава государства высоко оценил достижения Rakuten в формировании глобальной цифровой экосистемы, признанной одной из самых передовых в мире. Как было подчеркнуто, опыт компании представляет большой интерес для Казахстана, вступившего в новую фазу технологического развития и цифровой трансформации.

Президент рассказал собеседнику о том, что в нашей стране впервые принят закон об искусственном интеллекте, запущен первый национальный суперкомпьютер, совершенствуется деятельность электронного правительства и цифровой экосистемы. В этом контексте Глава государства приветствовал интерес Rakuten к расширению присутствия компании в Казахстане и установлению тесных контактов с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. В частности, наша страна заинтересована в разработках компании в сфере биотехнологий, направленных на лечение раковых заболеваний.

Хироши Микитани поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплые слова и отметил, что для него большая честь оказаться на личной встрече с Президентом Казахстана. Он подчеркнул высокий уровень развития цифровых инициатив в Казахстане и масштаб инвестиций, направляемых на их реализацию.

Напомним, в ноябре этого года в ходе дипломатической встречи с казахстанской стороной министр цифровизации Японии Хисаси Мацумото высоко оценил динамику цифровой трансформации, осуществляемой в Казахстане, отметив, что предпринимаемые страной шаги по формированию современной цифровой экосистемы соответствуют глобальным тенденциям и открывают широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества с Японией.

Казахстан, сделавший стратегический выбор в пользу построения цифрового государст­ва, определяющий будущее страны, выражает интерес к сотрудничеству с Японией, направленный на совместное соз­дание безопасной и надежной экосистемы ИИ в Центральной Азии; Япония, в свою очередь, заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном в сфере цифровизации, искусственного интеллекта, развития цифровой инфраструктуры и внедрения инновационных технологий.