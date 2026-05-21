Казахстан – Кения: новый этап в двусторонних отношениях

Историческая веха

Государственный визит Президента Кении в Казахстан стал, без преувеличения, исторической вехой – это первый визит на высшем уровне за более чем 30 лет, прошедших с момента установления казахско-кенийских дипломатических отношений.

Особенно важно, что визит стал жес­том, символизирующим наличие политической воли к сближению двух стран. Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Уильяма Руто в Астане заложили прак­тический фундамент для дальнейшего динамичного развития сотрудничества по самому широкому спектру направлений. Это зафиксировано как в заявлениях глав государств, так и в конкретных договоренностях. Подписанные соглашения и меморандумы расширяют правовую базу сотрудничества и открывают новые возможности для его углубления.

Приветствуя высокого гостя в казах­станской столице, Президент Казахстана выразил признательность Уильяму Руто за визит и его решение привезти с собой представительную делегацию бизнесменов. Он отметил, что это нагляд­ное свидетельство твердого настроя кенийской стороны на укреп­ление сотрудничества.

– Кения – очень важный для нас парт­нер в Африке. Мы рассматриваем Ваше государство как одно из наиболее развитых в экономическом и политическом плане на континенте и искренне рады возможности придать новый импульс нашему взаимодействию в разных сферах. Уверен, что у нас есть все возможности для успешного продвижения вперед, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также подчеркнул, что Найроби заслуженно признан меж­дународным центром, где на постоянной основе размещены организации системы ООН. Казахстан открыл свое посольство в кенийской столице в 2025 году.

В свою очередь Президент Кении отметил, что рассматривает Казахстан как важный логистический хаб для развития торговли и инвестиций.

– Уже сегодня наблюдается рост товарооборота между нашими странами. Мы видим в Казахстане точку выхода на евразийский регион – масштабный рынок, представляющий огромный интерес для экспорта нашей ключевой сельскохозяйственной продукции, – подчеркнул Уильям Руто.

Важный партнер в Африке

На переговорах в расширенном сос­таве – с участием членов официальных делегаций – были подробно обсуждены перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Глава нашего государства вновь подчеркнул, что Кения – одна из самых динамично развивающихся и передовых стран Африки и наша страна видит в ней одного из важных и надежных парт­неров на континенте.

– Несмотря на то что географически нас разделяют огромные расстояния, нас связывает общий дух стремления к модернизации и уверенности в будущем. Казахстан расположен в самом сердце Евразии, а Кения является экономическим хабом Восточной Африки. Это имеет большое значение для расширения двустороннего партнерства. Вместе мы способны построить прочный мост между Центральной Азией и Африкой, объединив рынки, транспортные марш­руты и инвестиционные потоки, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также обратил внимание, что Казахстан и Кения разделяют схожие позиции по глобальным вопросам, проводят миролюбивую внешнюю политику и последовательно выступают за миропорядок на принципах мультилатерализма.

– Казахстан готов претворить наше общее видение в конкретные взаимовыгодные проекты, – подчеркнул Глава нашего государства.

В свою очередь Президент Кении отметил, что встреча с Касым-Жомартом Токаевым в 2023 году на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стала отправной точкой для дальнейшего укрепления отношений, заложенных еще в 1993 году.

– Ваше решение, господин Президент, назначить постоянного посла в Найроби подчеркивает важность, которую Вы и Ваше Правительство придаете отношениям между Казахстаном и Кенией. Хочу заверить Вас, что мой визит является целенаправленным шагом, призванным укрепить сотрудничество между нашими странами. Считаю, имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли, – сказал Уильям Руто.

Стороны обсудили перспективы углуб­ления партнерства в таких областях, как торговля, сельское хозяйство, транс­порт и логистика, горнодобывающая промышленность, возобновляемые источники энергии, информационные технологии, электронное правительство, космическая отрасль, финансы и туризм.

В культурно-гуманитарной сфере было отмечено наличие значительного потенциала для налаживания тесных связей между высшими учебными заведениями двух стран, взаимной поддержки туристических инициатив, а также обмена опытом в сфере сохранения биоразнообразия.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто приняли Совместное заявление. Кроме того, в присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись документами, подписанными в рамках визита.

В их числе меморандумы о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Министерством информации, коммуникаций и цифровой экономики Кении о сотрудничестве в сфере ИКТ и электронного правительства; между Министерством транспорта РК и Министерством дорог и транспорта Кении; между Министерством туризма и спорта РК и Министерством туризма и дикой природы Кении; между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и Кенийским космическим агентством в области дистанционного зондирования земли, разработки космических систем и применения космических технологий; между Международным финансовым центром «Астана» и Международным финансовым центром Найроби.

Также Соглашение о сотрудничестве заключили АО «Самрук-Казына» и Государственная горнорудная корпорация Кении (NAMICO).

«Достық» – значит «Дружба»

Особым знаком того, какое большое значение придает казахстанская сторона первому визиту главы Кении, стало решение Президента Касым-Жомарта Токаева о присуждении Уильяму Руто ордена «Достық» I степени.

На церемонии награждения Глава нашего государства подчеркнул, что содержательные переговоры на высшем уровне заложили прочную основу для дальнейшего углубления казахско-кенийских отношений и вывода их на новый уровень.

– Ваши усилия играют важную роль в развитии наших отношений. В Казахстане Вас считают надежным другом и видным государственным деятелем международного уровня. Ваши масштабные реформы, направленные на обеспечение экономического роста Кении, модернизацию страны и повышение благосостояния ее народа, вызывают глубокое уважение, – сказал Президент.

Он также отметил неизменную приверженность Уильяма Руто конструктивному диалогу, способствующую укреплению единства в Африке и развитию содержательного партнерства с мировым сообществом.

– Учитывая Ваш значительный вклад в укрепление сотрудничест­ва между Казахстаном и Кенией, для меня большая честь вручить Вам орден «Достық» I степени. Ваши усилия в полной мере отражают саму суть этого ордена, символизирующего дружбу. Эта высокая награда является символом иск­реннего уважения и признательности Казахстана, а также нашей приверженности развитию отношений, основанных на доверии и взаимном уважении, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент Кении поблагодарил Главу нашего государства за вручение высокой награды.

– С глубоким уважением принимаю этот орден, который олицетворяет единство, взаимное уважение и солидарность. Народ Кении, как и народ Казахстана, стремится к гармонии и процветанию. Уверен, что данное событие станет новой вехой в укреплении партнерства и уз дружбы между нашими странами, – подчеркнул Уильям Руто.

Плодотворные переговоры

Итоги состоявшихся переговоров Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто подвели на брифинге для представителей СМИ.

Глава нашего государства выразил уверенность, что первый исторический визит лидера Кении в нашу страну выведет сотрудничество двух государств на новый уровень. Казахстан, подчеркнул он, намерен и далее работать над укреплением двустороннего взаимодействия.

– В последние годы Респуб­лика Кения вступила на широкий путь развития. Эта страна, считаю­щаяся жемчужиной Восточной Африки, достигла значительных успехов в финансовой, сельскохозяйственной, транспортно-логистической и других сферах. Важным цент­ром международной дипломатии признан город Найроби, в котором эффективно функцио­нируют несколько структур Организации Объединенных Наций. В целом авторитет Кении на мировой арене неуклонно растет. Это является результатом взвешенной политики и дальновидности лидера Кении Руто. ​В прошлом году мы открыли свое посольство в Найроби. Данное решение свидетельствует об иск­реннем дружеском отношении Казахстана к Вашей стране. Это шестое по счету дипломатичес­кое представительство Казахстана на африканском континенте. Наша страна придает приоритетное значение укреплению связей с государствами Африки, – отметил Президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, переговоры в Астане получились содержательными. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия. Стороны договорились о реализации совместных проектов в транс­портной, сельскохозяйственной, промышленной отраслях, а также в сферах информационных технологий и туризма. ​

– Мы также обменялись мнениями о возможности открытия регулярных прямых авиарейсов между нашими странами, – рассказал Глава государства. – Казахстан заинтересован в поставках сельскохозяйственной продукции, в первую очередь зерна и других товаров на африканский рынок. С этой целью мы рассмотрели вопрос использования порта Момбаса. Это один из крупнейших логистических центров в Восточной Африке, открывающий путь к восьми государствам данного региона. На сегодняшний день на рынке Казахстана уже представлен ряд кенийских товаров, включая чайную и кофейную продукцию, что можно считать свидетельством стабильных торговых отношений, установившихся между двумя странами. Кроме того, мы обсудили вопросы доставки кенийской продукции через Казахстан в страны Евразии. Мы заявили о необходимости вывода торгово-экономического взаимодействия на качественно новый уровень и выступили с инициативой создания делового совета «Казахстан – Кения». Данный совет позволит продвигать конк­ретные проекты и наращивать взаимный товарооборот.

Президент Казахстана также сообщил, что Кению интересуют достижения нашей страны в таких сферах, как цифровизация госуправления, в частности сис­тема Egov, освоение космоса и информационные технологии.

В рамках переговоров также особое внимание было уделено взаимодействию в сферах культуры, туризма, экологии, образования и науки.

– Кения придает большое значение охране окружающей среды и сохранению биоразнообразия. Хотел бы особо отметить, что эта позиция соответствует нашей идеологии «Таза Қазақстан», – обратил внимание

Касым-Жомарт Токаев.

Он также высоко оценил инициативу проведения в рамках визита Казахско-кенийского бизнес-форума, выразив уверенность, что это мероприятие придаст новый импульс дальнейшему углублению деловых связей между двумя государствами. Президент подчеркнул, что они с кенийским лидером договорились поручить правительствам принять конк­ретные меры для расширения многогранного партнерства.

Международная повестка, в частности ситуация в Африке и на Ближнем Востоке, также была в фокусе внимания глав государств.

– Найроби активно поддерживает мирные инициативы, направленные на урегулирование региональных конфликтов. Кения также вносит последовательный вклад в укрепление мира и стабильности на африканском континенте. Казахстан высоко ценит эти усилия. Казахстан и Кения придерживаются схожих позиций по многим глобальным вопросам. Обе страны считают, что международные проблемы должны решаться только мирными, дипломатическими средствами, то есть в ходе переговоров. Также достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других международных структур. В целом можно с увереннос­тью заявить, что состоявшиеся переговоры были плодотворными и содержательными. Казахстан выражает готовность к укреп­лению двусторонних связей, расширению взаимовыгодного партнерства и совместной реализации проектов в различных сферах. Это отвечает интересам обеих стран, – подчеркнул Глава государства.

Уильям Руто также подтвердил, что переговоры прошли конструктивно и плодотворно, достигнуты договоренности об углублении сотрудничества по широкому спектру направлений.

– Мы рассмотрели текущую повестку и договорились о реализации практических мер по раскрытию новых возможностей в торговле, инвестициях, инновациях и региональной взаимосвязанности. Кения рассматривает Казахстан как важного стратегического партнера и ключевые ворота в Центральную Азию и Евразийский регион в целом, – сказал Президент Кении.

В свою очередь Кения, по его словам, готова стать для Казахстана связующим звеном в Восточной и Центральной Африке. Уильям Руто отметил, что казахстанской стороне предложено использовать Найроби как стратегическую базу для работы на континенте, а порты Момбаса и Ламу – как основные логистические хабы для выхода на рынки региона.

Экономический мост между континентами

В рамках государственного визита Президента Кении в Казахстан в Астане был организован бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто также посетили это важное для укрепления практического казахско-кенийского взаимодействия и деловых связей мероприятие.

Выступая на форуме, Глава нашего государства отметил, что сегодня отношения между Казахстаном и Кенией переживают значительный подъем, подкрепленный политическим решением и взаимным стремлением к укреплению двусторонних отношений.

– В ходе продуктивных и содержательных переговоров с Президентом Уильямом Руто мы подтвердили общую приверженность углублению взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру отраслей и определили новые направления партнерства. Я с оптимизмом смотрю на то, что активизация экономических связей воплотится на практике уже в ближайшее время, – сказал Президент Казахстана.

Он также озвучил ряд инициа­тив по расширению экономичес­кого партнерства.

– Необходимо учредить деловой совет «Казахстан – Кения», который должен стать специа­лизированной платформой для укрепления диалога в сфере торговли и инвестиций. Организация регулярных торговых миссий поможет компаниям находить точки роста непосредственно на местах. Назначение почетного консула Казахстана в Кении в качестве координатора по вопросам бизнеса будет способствовать укреплению практического взаимодействия между предпринимателями наших стран. Также предлагается создать группу экспертов для выработки перспективных путей улучшения транспортной и логистической инфраструктуры. Убежден, что реализация этих мер позволит сформировать прочную основу для скорейшего создания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству на уровне министров. Мы также договорились направить группу представителей деловых кругов в Кению для изучения их опыта ведения бизнеса, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Президент, Казахстан является крупнейшей экономикой в Центральной Азии, что подтверждается динамикой роста ВВП в 6,5%. Основой успеха республики выступает малый и средний бизнес, обеспечивающий около 40% вклада в экономику. И эта устойчивость надежно защищена политичес­кой стабильностью государства. Страна создала привлекательную институциональную базу для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов. Новая Конституция, принятая по итогам всенародного референдума, позволила заложить прочный правовой фундамент для данной работы.

– Помимо институциональной безопасности, мы предлагаем практические долгосрочные стимулы. Теперь зарубежные предприниматели могут в полной мере использовать преимущества нашей уникальной программы Altyn Visa (Золотая виза), которая предоставляет инвесторам широкие налоговые и миграционные льготы. В этой связи я приглашаю лидеров кенийского бизнеса воспользоваться данными возможностями и рассмотреть Казахстан как стратегическое направление для инвестиций, роста и долгосрочного партнерства, – сказал Глава государства.

Говоря о перспективных сферах для углубления двустороннего сотрудничества, Президент в первую очередь отметил транс­порт и логистику.

Он подчеркнул: Казахстан успешно трансформировался в ключевой евразийский транзитный хаб, и сегодня примерно 85% всех сухопутных транзитных перевозок между Китаем и Европой проходит через территорию нашей страны. Активно развивается Транскаспийский международный транспортный маршрут. В свою очередь Кения – это главные логистические ворота в Восточную Африку, дающие беспрепятственный дос­туп к рынку Восточноафриканского сообщества численностью 300 млн человек.

– Необходимо соединить Средний коридор с жизненно важными морскими артериями Африки. Для достижения этой цели следует в полной мере использовать потенциал инициативы «Один пояс, один путь». Казахстан готов к сотрудничеству с кенийскими портами Момбаса и Ламу – крупнейшими транспорт­но-логистическими узлами Восточной Африки. Задействование этих портов позволит значительно оптимизировать казахстанский экспорт металлопродукции, строительных материалов, а также сельскохозяйственной и пищевой продукции. В дополнение к морскому транзиту развитие авиасообщения позволит максимально ускорить доставку грузов. Действующий в Казахстане режим «открытого неба» является хорошим стимулом для привлечения мировых авиа­перевозчиков. В качестве первоочередного шага предлагаю изучить возможности запуска грузовых авиамаршрутов между двумя странами. В конечном счете нашей долгосрочной задачей остается обеспечение прямого авиасообщения между Астаной и Найроби, – подчеркнул Президент Казахстана.

Большие возможности есть также для развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственной

безопасности.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан – признанный мировой лидер по производству основных продовольственных культур, и мы заинтересованы в экспорте в Кению зерна. В свою очередь Кения славится чаем, кофе и цветами – товарами, имеющими большой спрос в Казахстане. Поэтому, как сообщил Глава государства, есть намерение открыть кенийский торговый хаб в нашей стране. Это откроет бизнесу африканской страны прямой доступ ко всему Евразийскому региону.

– Мы также приветствуем реа­лизацию совместных образовательных инициатив в сфере агрономии и будем рады видеть кенийских студентов и специалистов в наших учебных заведениях, – добавил он.

По словам Президента, важным направлением двустороннего взаимодействия также выступают горнодобывающая промышленность и геологоразведка.

– Казахстан и Кения богаты редкоземельными элементами и критически важными минералами. Их значение неуклонно растет на фоне увеличения глобального спроса, обусловленного энергетическим переходом, развитием цифровых технологий и передовых производственных отраслей. В этой связи мы видим значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в области геологии, разведки, добычи и переработки. Казахстан готов делиться своими знаниями и опытом в данной сфере. Мы приветствуем подписание Соглашения между «Самрук-Казына» и компанией NAMICO о реализации инвестиционных проектов в Кении, включая поиск, оценку и продвижение инициатив в области недропользования и геологоразведки. Этот документ создаст прочную основу для практического взаимодействия и запуска перспективных совместных проектов в горнодобывающем секторе, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Другое важное направление сотрудничества – ИИ и цифровизация. Кения широко известна как «Кремниевая саванна» Африки, поэтому взаимодействие в этой сфере будет полезным для обеих сторон.

– Обладая глубокими компетенциями в сферах GovTech и FinTech, Казахстан готов делиться своими лучшими прак­тиками в области решений для электронного правительства и современной банковской инфраструктуры. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и космической отрасли. Подписанные меморандумы в области IT и космических технологий, несомненно, откроют путь к продуктивному и долгосрочному партнерству между нашими странами, – подчеркнул Президент Казахстана.

Также Касым-Жомарт Токаев приветствовал укрепление связей между Международным финансовым центром «Астана» и Международным финансовым центром Найроби. Он пригласил кенийские компании активно использовать возможности МФЦА для расширения своего бизнес-присутствия в Центральной Азии и за ее пределами.

Отмечены также большие перс­пективы взаимодействия в сфере туризма.

В завершение Глава государства подчеркнул, что бизнес-форум «Казахстан – Кения» наглядно продемонстрировал значительный потенциал двустороннего сотрудничества и общую приверженность укреплению экономических связей.

Со своей стороны Уильям Руто выразил уверенность в том, что Казахстан и Кения сообща могут создать новый экономический мост между Центральной Азией и Африкой.

– Призываю собравшихся здесь лидеров бизнеса перейти от диа­лога к заключению соглашений, от налаживания контактов – к инвестициям, способным создать рабочие места, развивать промышленность во благо наших стран, – обратился Президент Кении к участникам бизнес-форума.

Он присоединился к мнению Главы Казахстана о том, что установление прямого авиасообщения между Астаной и Найроби будет иметь большие перспективы для развития деловых связей. Кроме того, он вновь заверил, что логистические порты Момбаса и Ламу будут доступны для казахстанских компаний, заинтересованных в выходе на рынки Восточной Африки.

Уильям Руто также выразил удовлетворенность тем, что в ходе переговоров удалось обсудить создание в Астане логистического хаба для поставок экспортных товаров из Кении.

Посещение

Alem.ai и МФЦА

После Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, в котором ознакомились с потенциалом структуры в качестве ключевого технологического хаба страны.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев продемонстрировал лидерам двух стран экспозицию музея и возможности ИИ-кинотеатра, а также рассказал о долгосрочной стратегии развития Alem.ai.

Президентам была представлена система Astana Smart City с ее возможностями в области видеоаналитики, общественной безопасности, управления транс­портом и координации городских служб в онлайн-режиме.

Также главы государств посетили Международный финансовый центр «Астана». Им была презентована деятельность МФЦА как региональной площадки для привлечения инвестиций и расширения международного финансового сотрудничества между Казахстаном и Кенией.

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров представил Касым-Жомарту Токаеву и Уилья­му Руто ключевые направления работы центра, включая формирование рынка капитала, развитие устойчивого, зеленого, исламского и авиационного финансирования, а также меры по расширению учас­тия международных компаний на его площадке.

В экосистеме центра зарегист­рировано более 5 600 компаний из 90 стран, объем привлеченных инвестиций за все годы работы составил более 21,8 млрд долларов. За весь период деятельности центра участники МФЦА перечислили в бюджет страны в виде налогов 317,4 млрд тенге.