фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Широкая повестка дня

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 14–15 ноября посетил ­Узбекистан с государственным визитом. Состоявшиеся в Ташкенте ­переговоры и мероприятия еще больше укрепили братские связи и стратеги­ческое партнерство двух стран, подтвердив взаимное стремление наращивать ­казахско-узбекское сотрудничество по всему спектру отношений.

На переговорах с главой Узбекистана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за приглашение посетить Ташкент с государственным визитом, а также за теплый прием и традиционное гостеприимство.

В ходе встречи главы государств обстоя­тельно обсудили дальнейшие перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Президенты рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, промышленная кооперация, транспорт и логистика, энергетика, сельское хозяйство, водные ресурсы, а также взаимодействие в культурно-­гуманитарной сфере.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Придать импульс практическому взаимодействию

Важным мероприятием в рамках визита стало заседание Высшего межгосударственного совета, которое прошло под председательством президентов Казахстана и Узбекистана. На нем были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, транзитно-транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Глава государства вновь выразил благодарность Президенту Шавкату Мирзиёеву за теплое гостеприимство и подчеркнул, что главной целью визита является укрепление дружбы между народами, развитие добрососедских отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

– Уважаемый Шавкат Миромонович, благодаря Вашим неустанным усилиям в Узбекистане происходят масштабные позитивные изменения. Реализуются важные инициативы, направленные на повышение благосостояния народа. Для нас Узбекистан – братское, родственное государство, добрый сосед и надежный партнер. Дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни, а духовные ценности во многом являются схожими. Казахско-узбекское сотрудничество поступательно развивается в духе стратегического партнерства и союзничества, – заявил Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость наращивания динамики развития многогранного взаимодействия в условиях непростой международной обстановки. Он также сообщил, что в ходе переговоров с Президентом Узбекистана определены дальнейшие направления углуб­ления политических и экономических связей.

– Достигнуто единодушие относительно необходимости раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества. Выражена готовность к напряженной работе в данном направлении. Полагаю, что первостепенное внимание следует уделить торгово-экономической сфере. Нам предстоит принять меры для развития двусторонней торговли, поиска новых точек роста, расширения номенклатуры товаров, стимулирования несырьевого экспорта, – сказал Президент РК

В связи с этим, по его словам, важно качественно реализовать подписанную в марте текущего года Программу увеличения взаимного товарооборота, которая предполагает рост данного показателя до 10 млрд долларов к 2030 году. Практические результаты ожидаются и от работы нового Совета глав регионов, решение о создании которого было принято в рамках визита. Необходимо активизитовать и другие двусторонние механизмы, включая Деловой совет и совместную торговую компанию UzKazTrade.

Отдельно Глава государства отметил, что значительный потенциал сотрудничества у двух стран имеется в сельском хозяйстве. В этой сфере Касым-Жомарт Токаев предложил перейти от простой купли-продажи к формированию полных производственных цепочек в сферах переработки мяса, зерна и масличных культур, развития животноводства и органического растениеводства.

Большие надежды возлагаются также на промышленную кооперацию. Как напомнил Глава государства, в настоящее время у нас имеются 78 совместных проектов на сумму порядка 1,7 млрд долларов, предполагающих создание более 15 тыс. рабочих мест. Полноценная реализация этих проектов значительно укрепит экономическое и инвестиционное взаимодействие двух стран.

– Намерены и далее поощрять казахстанские инвестиции в Узбекистан, рассчитывая на традиционную поддержку узбекских друзей. Важная роль в дальнейшем усилении индустриального потенциала отводится строящемуся Международному центру промышленной кооперации «Центральная Азия», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, перс­пективным видится взаимодейст­вие в области добычи и переработки редкоземельных металлов. Он предложил поручить создаваемой рабочей группе по данному направлению тщательно изучить все аспекты и внести предложения по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества.

Стратегическое значение имеет расширение взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. Принимаются меры по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур, активно развивается приграничная инфраструктура и модернизируются пункты пропуска.

Глава государства считает, что правительствам следует и далее создавать благоприятные условия для всех участников логис­тических цепочек, обеспечивая решение инфраструктурных, нормативных и институциональных задач.

Он также указал на важность продолжения эффективного сотрудничества в рамках развития Транскаспийского марш­рута (ТМТМ), коридора Север – Юг, а также железнодорожных марш­рутов через Афганистан. ­Касым-Жомарт Токаев пригласил узбекскую сторону к партнерству в портах Актау и Курык для совместного развития Транскаспийского транспортного коридора и реализации логистических проектов.

Как отметил Президент Казахстана, конструктивное сотрудничество в водно-энергетической сфере особенно актуально с учетом того, что рациональное использование водных ресурсов трансграничных рек становится одним из ключевых факторов благополучия и устойчивого прогресса двух стран. Он предложил правительствам совмест­но выработать ряд системных мер по гармонизации подходов водохозяйственной политики.

Отдельно Глава государства остановился на развитии искусст­венного интеллекта.

– В Казахстане уделяется повышенное внимание цифровизации государственных услуг и развитию IT-сферы с целью повышения эффективности государственного управления и качества жизни граж­дан. Открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, начат процесс создания исследовательского университета в этой области, запущен национальный суперкомпьютер. В целом мною поставлена задача превращения Казахстана в цифровую страну. Узбекистан, как нам известно, тоже взял курс на цифровизацию и развитие искусст­венного интеллекта, добился успехов в этой сфере. Приглашаем узбекские компании к тесному сотрудничеству и реализации совместных проектов в данном перспективном направлении. Убедительным примером успешной синергии служит сотрудничество между Astana Hub и IT Park Uzbekistan, – сказал он.

По словам Президента, новое динамичное развитие приобретают культурно-гуманитарные связи. В связи с этим можно отметить проведение перекрестных Дней культуры, активный диалог между творческой интеллигенцией, молодежью, открытие памятников выдающимся личностям, а также взаимное учреж­дение филиалов вузов.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему углублению многогранного партнерства во благо народов двух государств.

Президент Узбекистана отметил важную роль Высшего межгосударственного совета в расширении двустороннего сотрудничества. Эта площадка дает возможность обсуждать новые направления взаимодействия и принимать решения, которые дадут значительный импульс расширению многопланового казахско-узбекского партнерства.

– Наши отношения сегодня достигли высочайшего уровня стратегического партнерства и союзничества. В их основе лежат прочное доверие, добрососедство и искренняя дружба между братскими народами наших стран. Высший межгосударственный совет, который мы учредили в прошлом году, показал свою актуальность и эффективность, – сказал Шавкат Мирзиёев. – В нынешних непростых условиях особое значение приобретает тесное и проактивное взаимодействие для минимизации негативного влияния экономической конъюнктуры на наши страны и на весь регион.

Запуск совместных проектов

Из Ташкента президенты ­Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев в режиме видео-конференц-связи приняли участие в церемонии запуска совместных проектов Казахстана и Узбекистана.

К запуску было подготовлено семь проектов на общую сумму 1,2 млрд долларов в сферах промышленности, строительства, нефтегазохимии, финансов, логистики и туризма.

Нажав символическую кнопку, главы государств дали старт деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» в Сырдарьинской и Туркестанской областях, головного офиса Tenge Bank в Ташкенте, началу строи­тельства многопрофильного центра логистики в Ташкентской области, жилого квартала «Астана» в Новом Ташкенте, нефте­газохимического комплекса по производству линейного алкилбензола в Кашкадарьинской области, гостиничного комплекса Astana в Новом Ташкенте, а также гостиничного комплекса Tashkent в столице Казахстана.

Дружба высшей степени

Визит Касым-Жомарта Токаева в Ташкент ознаменовался знаковым торжественным событием: Шавкат Мирзиёев наградил Президента Казахстана орденом «Олий Даражали Дустлик» («Дружба высшей степени»).

Принимая награду, Глава нашего государства отметил, что воспринимает этот жест как выражение глубокого уважения не только к нему лично, но и ко всему народу Казахстана.

Президент подчеркнул, что высоко ценит вклад узбекского лидера в укрепление дружбы и добрососедства между двумя странами.

– Эта высокая награда олицетворяет идеалы дружбы, мира и уважения – ценности, близкие сердцам казахстанцев и созвучные духу узбекского народа. Название ордена точно отражает суть отношений между нашими странами. Дружба Казахстана и Узбекистана – это бесценное достояние, которое мы бережно храним и развиваем во имя благополучия наших братских народов. Уверен, благодаря совместным неустанным усилиям казахско-узбекское стратегическое партнерство и союзничество будут неизменно наполняться новым содержанием. Великие Абай и Навои, каждый по-своему воспевая высокие идеалы дружбы, оставили нам бесценные заветы, что доверие делает народы ближе, а взаимное уважение – сильнее. Следуя этим наставлениям, мы придаем особое значение укреплению нашего братского союза с Узбекистаном, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Со своей стороны Президент Узбекистана отметил, что достижения Казахстана в социально-экономическом развитии и успехи страны на международной арене по праву связаны с именем Касым-Жомарта Токаева.

– Для меня огромная честь в торжественной обстановке вручить Вам, большому другу нашей страны, высокую государственную награду Узбекистана – орден «Дустлик» высшей степени. Это дань искреннего уважения и признания многонациональным народом Узбекистана огромных заслуг Президента Республики Казахстан. В нашей стране хорошо знают Вас как выдающегося государственного и политического деятеля, известного во всем мире. Сегодня под Вашим мудрым руководством реализуются масштабные реформы по строительству Справедливого Казахстана. Осуществляется колоссальная созидательная работа во всех сферах. Неуклонно растет благосостояние казахстанцев и, самое главное, укрепляется их уверенность в завтрашнем дне. Мы, как близкие друзья и соседи, искренне радуемся успехам Казахстана, – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Решения, соглашения, меморандумы

По итогам переговоров и второго заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана президенты приняли Совместное заявление.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали три решения Высшего межгосударственного совета: о создании Совета глав регионов Республики Казахстан и Респуб­лики Узбекистан; о создании двусторонней рабочей группы по геологии и добыче редких и редкоземельных металлов; о создании двусторонней рабочей группы по прогнозированию водности трансграничных рек.

Также, по информации пресс-службы Президента, в присутствии глав государств состоялся обмен подписанными в рамках визита межправительственными и межведомственными документами.

В их числе – ряд соглашений между правительствами Казахстана и Узбекистана: о координации на приграничных зонах радиочастотных присвоений, используемых наземными радиослужбами гражданского назначения Республики Казахстан и Республики Узбекистан; о проведении совместных военных учений; о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов; об открытии представительств таможенных служб Республики Казахстан и Республики Узбекистан.

Министерства юстиции Казахстана и Узбекистана приняли Программу сотрудничества на 2026–2027 годы. Меморандум о взаимопонимании подписан между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством горнодобывающей промышленности и геологии РУ о развитии сотрудничества в сфере горной промышленности.

Министерства здравоохранения двух стран заключили Меморандум о сотрудничестве в области оказания специализированной медицинской помощи с применением технологии «Стереотаксическое радиохирургическое лечение «Гамма-нож». Также подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере государственного и обязательного социального медицинского страхования между некоммерческим акционерным обществом «Фонд социального медицинского страхования» РК и Фондом государственного медицинского страхования РУ.

Принят План совместных дейст­вий по сотрудничеству в сфере туризма между Комитетом индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК и Комитетом по туризму Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУ на период 2026–2027 годов.

Заключено двустороннее Рамочное соглашение о создании совместной инвестиционной платформы. АО «НК «КазМунайГаз» и АО «Узбекнефтегаз» подписали два документа: Рамочное соглашение о совместной реализации проектов в нефтегазохимической отрасли и Соглашение о принципах по разведочному проекту «Жаркын».

Также Соглашение о сотрудничестве подписали акимат Астаны и хокимият Ташкента. Кроме того, Меморандум о сотрудничестве заключен между республиканским общественным объединением «Ассамблея жастары» и Союзом молодежи Узбекистана.

Крепкие узы добрососедства

Итоги состоявшихся в рамках визита мероприятий и переговоров президенты Казахстана и Узбекистана подвели на совместном брифинге для представителей СМИ.

– Казахи и узбеки – братские народы и дружественные соседи, которых издревле связывают общие корни. Наш образ жизни, обычаи, культура, менталитет и языки во многом схожи, а исторические пути тесно переплетены. Благодаря этим священным ценностям двусторонние отношения развиваются беспрецедентными темпами. Между странами налажен конструктивный и активный политический диалог на высшем уровне, с каждым годом укреп­ляются торгово-экономические связи. В промышленной сфере реализуются инвестиционные проекты с высоким потенциалом. Мы придаем большое значение расширению регионального сотрудничества, обеспечению безопасности и стабильности. Кроме того, углубляются культурно-гуманитарные контакты двух стран. Главная цель данного визита – укрепление уз дружбы и добрососедства между братскими народами, открытие новых горизонтов многопланового сотрудничества и, в конечном итоге, вывод казахско-узбекских отношений на качественно новый уровень, – отметил ­Касым-Жомарт­ Токаев.

По мнению Главы нашего государства, достигнутые договоренности всецело отвечают коренным интересам двух народов и демонстрируют незыблемость казахско-узбекской дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.

– Будучи Президентом Казах­стана, считаю своей обязаннос­тью уделять первостепенное внимание развитию многопланового сотрудничества с Узбекистаном. Хотел бы подчеркнуть, что, вопреки всякого рода домыслам так называемых «экспертов», Казахстан и Узбекистан отнюдь не соперники и даже не конкуренты, а стратегические партнеры, надеж­ные союзники, вместе идущие по пути прогресса и развития. Наши народы – истинные братья, близкие друзья, проявляю­щие искреннее уважение друг к другу, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил огромный вклад Шавката Мирзиёева в выведение двусторонних отношений на беспрецедентно высокий уровень и в признание Центральной Азии как региона дружбы и сотрудничества в мире.

– Благодаря сильному руководству Президента Шавката Мирзиёева Узбекистан добился впечатляющих результатов во многих сферах, стал известен всему миру как успешно развивающееся государство. Результаты масштабных реформ находят свое отражение в устойчивом росте экономики, повышении благосостояния населения, динамичном преображении городов, качественном развитии всех сфер жизни. Узбекистан заметно укрепил свое влияние на международной арене, вносит значительную лепту в обеспечение региональной и международной безопасности и сотрудничества. В Казахстане искренне поддерживают братский узбекский народ, радуются его успехам, – подчеркнул Глава нашего государства.

Как сообщил Президент, Казахстан и Узбекистан сформировали в регионе прочный стратегический альянс, нацеленный на созидательное развитие всего обширного региона. По его словам, в ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки, а также намечены приоритеты дальнейшего многогранного взаимодействия.

– Главный итог – это обоюдная договоренность и далее прилагать все усилия для укрепления и развития стратегического парт­нерства и союзничества. В достижении общих целей особое место отводится двусторонней торговле. За последние несколько лет ежегодный объем товаро­оборота между двумя странами стабильно превышает четыре миллиарда долларов. Это результат последовательной работы наших правительств и прямого диалога бизнеса. При этом имеется значительный потенциал для наращивания взаимной торговли, – сказал он.

Глава государства отметил, что достигнута договоренность продолжить работу по поступательному расширению сотрудничества в промышленности, автомобилестроении, строительном секторе, энергетике.

– Приоритетной задачей определено укрепление связей в сельскохозяйственной отрасли, в которой Казахстан и Узбекистан обладают достаточным ресурсным, промышленным и кадровым потенциалом. При объединении возможностей наши страны могут выступить гарантом продовольственной безопасности всего региона, серь­езно усилить свои позиции на мировых рынках. В сфере агропромышленного комплекса прорабатывается ряд проектов, в том числе по переработке зерна и мясомолочной продукции. Условились оказывать всестороннюю поддержку совместным проектам в агросекторе, – сообщил Президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость дальнейшего наращивания деловых контактов. По его данным, в нашей стране успешно работают более 6 тыс. предприятий с участием узбекского капитала. Казахстан настроен на углубление сотрудничества в данном направлении, готов и далее создавать комфортные условия для узбекского бизнеса.

– Положительная тенденция – это усиление взаимодействия между регионами. Ранее дейст­вовавший межрегиональный форум теперь преобразован в постоянно действующий Совет глав регионов. Данное решение отражает серьезность наших намерений и высокие ожидания, которые мы возлагаем на данную структуру, – подчеркнул Глава государства.

Президент обозначил большое значение Международного цент­ра промышленной кооперации на казахско-узбекской границе, запуск которого окажет очень серь­езное позитивное воздействие на развитие взаимной торговли.

По словам Касым-Жомарта Токаева, новым перспективным направлением определена строи­тельная отрасль. Казахстанские компании активно задействованы в реализации градостроительного проекта «Новый Ташкент», а также в возведении жилых и социальных объектов. В рамках достигнутых ранее договореннос­тей будет реализован проект по строительству гостиниц Astana в Ташкенте и Tashkent в Астане.

Отдельный блок переговоров был посвящен транзитно-транспортной сфере. Отмечен рост объемов грузоперевозок по территории Казахстана и Узбекистана.

– По итогам 9 месяцев текущего года объем железнодорожных перевозок между нашими странами вырос более чем на 15 процентов и превысил 22 миллиона тонн. Условились и далее сообща совершенствовать тарифную политику, улучшать условия транс­портировки грузов, продолжить модернизацию пунктов пропус­ка на границе и цифровизацию таможенных систем. Уверен, все эти шаги соз­дадут условия для укрепления транс­портной взаимо­связанности наших стран, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о совместной реализации значимых проектов в энергетической отрасли.

– Успешные результаты показывает газовый проект Россия – Казахстан – Узбекистан. Совместными усилиями мы намерены наращивать объемы транзита газа. Кроме того, имеются хорошие перспективы для расширения сотрудничества в нефтяной сфере и атомной промышленности. Подчеркнута необходимость тесной координации усилий в водно-энергетической сфере в духе добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Мы намерены продолжить конструктивное сотрудничество в данном направлении. В приоритете – внедрение цифровых решений в водной сфере, совместное развитие систем учета и мониторинга водных ресурсов. Перспективным определено усиление взаимодействия в области информационных технологий и искусственного интеллекта. В этой отрасли наши страны имеют собственные наработки, совместное развитие которых может иметь мультипликативный эффект для всего Центрально-Азиатского региона, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Расширение культурно-гуманитарных связей традиционно служит надежным залогом устойчивых и долгосрочных отношений между двумя государствами, и этой области сотрудничества в ходе переговоров также было уделено достойное внимание.

– Регулярные перекрестные Дни культуры, активный диалог между творческой интеллигенцией, открытие памятников выдающимся личностям – все это крайне востребовано нашими братскими народами. Отдельно обсуждались перспективы совместной деятельности в области образования и науки, молодежных контактов. На днях состоялся очередной Конгресс молодежи Казахстана и Узбекистана. Ярким примером существенного продвижения в данном направлении стало открытие в прошлом году филиалов вузов двух стран. Мы нацелены на укрепление взаимодействия между университетами, расширение программ академического обмена, проведение совместных научных форумов и стажировок. В настоящее время наблюдается большой интерес к богатому историко-культурному наследию Узбекистана со стороны казахских туристов. В прошлом году их количество достигло трех миллионов человек. Для дальнейшего раскрытия потенциала этой сферы правительствам поручено продолжить работу по развитию совместных туристических проектов, – сообщил Глава нашего государства.

В ходе переговоров президенты вновь подтвердили единые позиции по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

– Особое внимание уделено обеспечению стабильности и безо­пасности в Центральной Азии. Согласились, что устойчивое развитие региона – это наша общая цель, отвечающая коренным интересам всех братских народов, – подчеркнул ­Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК высоко оценил узбекское председательство в формате консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Он отметил возросшую интенсивность контактов на всех уровнях, внедрение новых действенных механизмов сотрудничества, принятие важных документов, нацеленных на упрочение нормативно-правовой и институциональной основы формата. Глава нашего государства выразил уверенность, что седьмая Консультативная встреча в Ташкенте станет еще одним важным этапом в развитии многостороннего взаимодействия.

В заключение Глава государства выразил удовлетворение итогами переговоров и поблагодарил Шавката Мирзиёева за исключительное гостеприимство.

В свою очередь Президент Узбекистана отметил значимость состоявшегося визита для укреп­ления двусторонних взаимоотношений по широкому спектру направлений.

– Итоги государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта ­Кемелевича Токаева еще раз наглядно подтвердили высокий уровень союз­нических отношений между нашими странами. Этот визит стал важным событием в новой истории нашего многопланового сотрудничества и дал мощный импульс его расширению. Достигнутые договоренности и подписанные соглашения, несомненно, наполнят наше партнерство конкретным содержанием, откроют новые горизонты для совместных проектов и создадут прочную основу устойчивого развития двух братских стран, – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.