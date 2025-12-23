фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Событие большого значения

Третий день пребывания Касым-Жомарта Токаева в Японии оказался не менее богатым на события, чем предыдущие. 20 декабря в Токио состоялись сразу два больших мероприятия в формате «Центральная Азия – Япония»: первый саммит на уровне глав государств и шестисторонний бизнес-форум.

Утром Президент Казахстана направился в токийский отель, выбранный для проведения саммита. Прибывающих поочередно первых лиц государств здесь лично встречала Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, которая потом в ходе начавшегося мероприятия выступила с приветственным словом. Затем состоялось выступление Главы нашего государства.

В первую очередь Касым-Жомарт Токаев поблагодарил главу японского Правительства за инициативу созыва исторической встречи и искреннее гостеприимство.

– Проведение столь важного форума в Токио – уникальном по уровню своего развития мегаполисе – событие большого значения и для Казахстана, и, полагаю, для всей Центральной Азии. Символично, что именно Япония в лице бывшего министра иностранных дел госпожи Ёрико Кавагучи инициировала создание диалога «Центральная Азия – Япония». Первое заседание на уровне министров иностранных дел состоялось в Астане в 2004 году. Это событие стало примером для запуска аналогичных платформ Центральной Азии с другими крупными государствами, – напомнил Президент Казахстана.

По его мнению, подобные саммиты демонстрируют усиление международной субъектности Центральной Азии и ее существенной роли в международных процессах. Япония же вошла в историческую эпоху «Рэйва» – «Прекрасной гармонии» – с момен­та вступления на престол Императора Нарухито в 2019 году, при этом нынешние взаимоотношения Страны восходящего солнца со странами ЦА уходят своими корнями в давнее прошлое, когда наши народы были объединены Великим шелковым путем.

Эта связь будет лишь крепнуть, подчеркнул Глава нашего государства: казахский народ с неизменным уважением относится к истории, традициям, культуре японского народа, философии, которая зиждется на ценностях согласия, сдержаннос­ти, мудрости.

Совместные проекты и перспективы

Касым-Жомарт Токаев отметил экономические успехи Японии, неизменно находящейся в авангарде научно-технического и технологического прогресса, а также динамичное развитие Центрально-Азиатского региона с огромным потенциалом для всестороннего международного сотрудничества. Президент заявил о готовности Казахстана соз­дать все необходимые условия, дабы обеспечить благоприят­ный инвестиционный климат для успешной реализации совместных проектов с Японией, и поделился своим видением продуктивного развития казахско-японского сотрудничества.

Так, по мнению Главы нашего государства, особое внимание требуется уделить интенсификации торгово-экономических и инвестиционных связей.

Как гласят официальные цифры, в минувшем году объем взаим­ной торговли достиг порядка 2 млрд долларов. Казахстан поставляет на японский рынок уран, редкоземельные металлы и нефть, на протяжении многих лет успешно сотрудничает с крупнейшими японскими корпорациями, активно поддерживает деятельность японских малых и средних компаний в нашей стране. Япония в свою очередь стала одним из основных инвесторов в экономику Казахстана, объем ее капиталовложений превысил 8,5 млрд долларов.

– В рамках моего визита в Японию подписаны более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 миллиарда долларов, – озвучил Президент внушительные итоги прошедших в Токио встреч и переговоров.

По словам Касым-Жомарта Токаева, большие возможности для Японии открывает транзитный и логистический потенциал Центральной Азии, выполняющей важную роль перекрестка основных торговых путей между Востоком и Западом, Севером и Югом. Как известно, через территорию Казахстана осущест­вляется более 80% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой.

– Особое значение приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Приветствуем решение Правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау на Каспийском море, видим полезным будущее участие японских компаний в развитии железнодорожной, портовой, автомобильной и логистической инфраструктуры вдоль Среднего коридора, – сказал Президент.

Еще одно направление, представляющее интерес для Казахстана в плане привлечения японских компетенций, инноваций и инвестиций, связано с добычей и переработкой традиционных энергоносителей с применением зеленых технологий. Как подчеркнул Президент, в условиях геополитической нестабильности и растущего спроса на энергию углеводородные ресурсы сохраняют важное значение в обеспечении устойчивости мировой экономики. При этом развитие «чистой» энергетики рассматривается казахстанским Правительством как стратегический долговременный приоритет, исходя из необходимости сбалансированного и справедливого энергетического перехода.

Казахстан входит в десятку стран по добыче угля, который занимает около 70% в энергетическом балансе нашей страны, а потому республика рассчитывает на привлечение самых передовых технологий для превращения этого природного актива в мощный источник энергии.

Президент также затронул вопрос развития ядерной энергетики, которая в настоящее время занимает важное место в зеленой повестке.

– Казахстан обеспечивает порядка 40 процентов мировых поставок ядерного топлива. Это крайне важно, учитывая, что почти 10 процентов мировой электроэнергии вырабатывается атомными электростанциями. Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и передовых технологий Японии в сфере атомной энергетики открывает благоприятные возможности для успешного сотрудничества в этой стратегически важной отрасли, прежде всего путем внедрения инноваций. Особый интерес представляют проекты в области управления ядерными отходами, ядерной безопасности, подготовки высококвалифицированных кадров, включая сферу гражданской защиты, – сказал он.

В продолжение ресурсной темы Касым-Жомарт Токаев напомнил: Центральная Азия обладает значительными запасами редкоземельных элементов и других критически важных минералов, необходимых для глобального энергетического перехода. Регион может стать надежным звеном в глобальных цепочках их поставок для обеспечения чистых и энергоэффективных производств.

Казахстан со своей стороны рассчитывает на активизацию сотрудничества с Японией в сфере разведки, добычи и переработки таких ресурсов, придавая приоритетное значение созданию полноценного промышленного кластера с упором на глубокую переработку и формирование устойчивых производственных цепочек. Поэтому республика приветствует запущенный совместно с Японией проект Next-Generation SmartMining Plus, направленный на цифровизацию производственных процессов и повышение экологической устойчивости.

Глава государства также отметил высокий потенциал тесного сотрудничества в сфере сельского хозяйства – отрасли, которой наша страна придает особое значение. Начать взаимообмен опытом и специалистами он предложил в Астане.

– Страны Центральной Азии имеют традиционно сильный агропромышленный комплекс и могут играть более важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Для Казахстана практический интерес представляет японский опыт внед­рения ресурсосберегающих технологий, селекции засухоустойчивых культур, развития умных ферм. В этой связи предлагаем создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства с привлечением японских ученых и профильных экспертов. Предлагаем провести в Астане первую встречу ученых и исследователей в сфере прикладной науки наших стран в формате «Центральная Азия – Япония», – выдвинул инициативу Президент Казахстана.

Говоря о сельском хозяйстве, Касым-Жомарт Токаев закономерно затронул вопрос обеспечения водной безопасности. Президент констатировал: Центральная Азия уже ощущает дефицит водных ресурсов: за истекшие 20 лет обеспеченность водой на душу населения в регионе снизилась почти на 30%. При этом около 70% водных ресурсов являются трансграничными. Все большую обеспокоенность вызывает продолжающееся обмеление Кас­пийского моря. Экологическая катастрофа Арала стала трагичес­ким примером нерационального использования водных ресурсов.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул: Казахстан ценит вклад Японского агентства международного сотрудничества JICA в решение сложных водных проблем Цент­ральной Азии и заинтересован в дальнейшем укреплении взаимодействия с этим авторитетным институтом. Особый интерес, по словам Президента, представляет японский опыт автоматизации и цифровизации водной отрасли.

– Можно было бы разработать совместную программу по развитию водного хозяйства с включением таких критически важных мер, как обмен передовыми технологиями водосбережения, совместные научные исследования и сотрудничество в сфере дистанционного зондирования Земли. Казахстан предлагает соз­дать новую международную организацию под эгидой ООН – UN Water International Organization, которая могла бы объединить разрозненные мандаты других организаций по водной проб­лематике. Приглашаем японских политиков, общественных деятелей, предпринимателей, экспертов принять участие в Регио­нальном экологическом саммите, который состоится в Астане в апреле следующего года, – сказал Глава нашего государства.

Казахстан приглашает в гости

Отдельно Президент отметил исключительную важность сот­рудничества в сфере цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта.

Казахстан вступил на путь превращения в цифровое государство, в поддержку открыт Международный центр искусственного интеллекта Аlem.ai, в этом году запущено два суперкомпьютера на базе американских технологий. В следующем году начнется реализация стратегии Digital Qazaqstan, направленной на цифровизацию промышленности, государственного сектора, социальной сферы и образования.

Все это говорит о том, что в Казахстане последовательно формируются надлежащие условия для дальнейшего развития искусственного интеллекта и цифровых технологий. И они же могут обеспечить цифровое партнерство в регионе.

– Японские инновации широко известны своим качеством, на­дежностью и высоким уровнем технологичности. В этой связи мы приветствуем Токийскую инициативу, включая запуск нового формата партнерства в облас­ти искусственного интеллекта между странами Центральной Азии и Японией. Предлагаем разместить эту платформу на базе крупнейшего в Центральной Азии технопарка IT-стартапов Astana Hub и Международного центра Аlem.ai, обладающих необходимой инфраструктурой и международной экосистемой, – предложил Глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев­ предложил разместить в Казах­стане представительства японских университетов. Он отметил, что человеческий капитал – главный двигатель развития, и Япония убедительно доказала правдивость этой формулы, сделав сильными сторонами своего государства людей, уважение к труду, стремление к совершенству, умение учиться всю жизнь и щедро делиться знаниями со следующими поколениями. Казахстан, активно развивающий сферу образования, в том числе в сотрудничестве с зарубежными партнерами, приглашает Японию рассмот­реть возможность открытия в Казахстане представительств японских университетов и образовательных центров.

Еще одна сфера, которая представляет живой интерес для обеих стран, – туризм. Глава государства обозначил приоритетные направления взаимодействия с Японией в этой отрасли.

– Все страны Центральной Азии обладают богатой историей, самобытным культурным наследием и красивейшей природой, которые, несомненно, могут быть интересны японским туристам. Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Японией в туристической сфере. Полезной видится разработка единого Цент­ральноазиатского туристического маршрута для японских туристов, а также упрощение визовых процедур для граждан Центральной Азии. Это позволит туристам из Японии в рамках одного путешествия посетить сразу несколько стран региона, а нашим гражданам – прикоснуться к красоте и гармонии Страны восходящего солнца, – отметил Президент.

Поздравив Японию еще раз с успешным проведением ЭКСПО-2025 в Осаке, Глава нашего государства сообщил, что в 2027 году уже нашей стране выпала честь принимать у себя видное мировое событие – чемпионат мира по дзюдо.

Президент отметил: популяризация традиционных японских видов единоборств (таких как дзюдо, сумо и кэндо) и развитие спортивного сотрудничества с Японией в целом лежат в сфере интересов нашей страны. В том числе благодаря известности именитого японского сумоиста казахского происхождения Кимбозана Харуки (Ерсина Балтагула). Глава государства выразил уверенность, что казахско-японские тесные культурно-гуманитарные связи будут и впредь служить прочной основой для укрепления взаимопонимания и дружбы между нашими народами.

По итогам многосторонней встречи лидеры приняли Токийскую декларацию, а председательство диалога между странами Центральной Азии и Японией перешло к Казахстану. Следую­щий саммит такого формата сос­тоится в нашей стране.

Еще одним знаковым мероприя­тием дня стал бизнес-форум «Цент­ральная Азия – Япония». В его рамках состоялись такие сессии, как «Зеленое развитие и устойчивость», «Цифровая трансформация и взаимосвязанность», «Финансы, человеческие ресурсы и развитие социальной системы для бизнеса».

Также на полях форума состоя­лись встречи между представителями деловых кругов стран Центральной Азии и Японии.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что итоги бизнес-форума в формате «Центральная Азия – Япония» позволят активизировать В2В-контакты, достичь конкретных договоренностей для реализации новых инвестпроектов.