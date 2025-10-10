Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере

Культура
В Москве состоялось Четвертое заседание подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Мероприятие прошло под председательством глав двух ведомств - министра культуры и информации РК Аиды Балаевой и министра культуры РФ Ольги Любимовой. Участие также приняли делегации обеих стран.

Выступая с приветственным словом, Аида Балаева отметила, что культурно-гуманитарное сотрудничество между странами вышло на качественно новый уровень.

«В целом, проекты, которые мы совместно с коллегами разрабатываем и реализуем, напрямую способствуют укреплению сотрудничества между нашими ведомствами и способствуют развитию культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Россией», - сказала Аида Балаева.

Министры обсудили перспективы совместного сотрудничества.

«Впереди у нас большие планы. Я убеждена, что их реализация еще больше сблизит наши страны и укрепит взаимодействие в сфере культуры. Участие в заседании подкомиссии принимают наши коллеги, ответственные за ключевые направления сотрудничества, а также представители ведущих российских учреждений культуры. В ходе мероприятия мы предлагаем обсудить ключевые вопросы нашего партнерства и обменные мероприятия, вопросы кинематографии, библиотечное дело, а также образование в сфере культуры», - сказала Ольга Любимова.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, направленных на дальнейшее развитие взаимодействия. Руководители культурных учреждений двух стран представили промежуточные результаты совместной работы и обозначили перспективные направления сотрудничества. Участники встречи обсудили возможные совместные проекты в кинематографии, библиотечном и музейном деле, подготовке кадров для учреждений культуры.

В рамках заседания подкомиссии была подписана Дорожная карта по повышению эффективности сотрудничества между Казахской национальной академией искусств имени Темирбека Жургенова и Российским институтом театрального искусства – ГИТИС. Документ включает широкий спектр совместных инициатив в области подготовки специалистов по актерскому мастерству, сценической речи, хореографии, театральному менеджменту и продюсированию.

Одновременно с этим в Москве стартовали Дни культуры Казахстана в России. В рамках двусторонней встречи Аида Балаева поблагодарила министра культуры Российской Федерации Ольгу Любимову за поддержку, оказанную в организации и проведении серии мероприятий.

#Казахстан #культура #Россия

