Казахстан и Россия утвердили проекты итоговых документов по демаркации границы
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Состоялось 131-е заседание Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки казахстанско-российской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках.
Следующее заседание комиссии состоится в сентябре 2023 года в Казахстане.