Казахстан и Саудовская Аравия подписали соглашение о безвизе для дипломатов

В рамках Казахстанско-саудовской межправительственной комиссии заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев встретился с заместителем министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Абдуль Маджид бин Рашед ас-Самари, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК.

Фото: пресс-служба МИД РК

По итогам встречи представители сторон подписали соглашение между правительствами РК и КСА об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/специальных паспортов, которое внесет свой положительный вклад в укрепление двусторонних отношений.

"Данное соглашение предусматривает отмену визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов при въезде на срок, не превышающий в общей сложности 90 дней каждые полгода. Соглашение вступит в силу через 30 дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу", - пояснили в министерстве.

Там же отметили, что положения соглашения не распространяются на граждан Казахстана, обладающих дипломатическими и служебными паспортами и прибывающих в Саудовскую Аравию с целью совершения религиозного паломничества, поскольку они должны получить визу, выданную специально для таких целей.