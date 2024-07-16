Казахстан и Сингапур открывают взаимный доступ к товарам и услугам

Указы и распоряжения, Международное сотрудничество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Для Казахстана это первое соглашение о свободной торговле услугами

Фото: akorda.kz

Глава государства подписал Закон РК «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В рамках cоглашения расширен и улучшен доступ для казахстанского бизнеса на рынок услуг Сингапура. Так, помимо секторов услуг, уже открытых в рамках обязательств в ВТО, Сингапур дополнительно открыл для Казахстана доступ на рынок дистрибьютерских услуг, услуг в сфере образования, услуг в области охраны окружающей среды.

Также соглашение предусматривает более благоприятные и предсказуемые условия для осуществления инвестиций и обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов в соответствии с международной практикой.

Вместе с тем, в рамках инвестиций для Казахстана сохранено право применять требование казахстанского содержания при закупке услуг, ограничительных мер в особо чувствительных сферах экономики – недропользование, земельные вопросы, возобновляемые источники энергии.

Предполагается, что документ станет базой для значительного толчка в обмене опытом, развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Текст закона публикуется в печати.

 

#соглашение #закон #торговля #Сингапур

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