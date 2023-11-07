Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества на 2024 год

Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Анкаре состоялись переговоры генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром национальной обороны Яшаром Гюлером. Стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сферах, представляющих взаимный интерес, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

По итогам встречи был подписан План военного сотрудничества между Казахстаном и Турцией на 2024 год.

Как заметил начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК полковник Олжас Хусаинов, Казахстан и Турцию объединяют прочные исторические и культурные связи, что является залогом успешного развития двусторонних отношений. На сегодня между оборонными ведомствами налажено взаимодействие в сфере военной науки, образования, боевой подготовки, налаживается военно-техническое сотрудничество.

Также были проведены встречи с главнокомандующим жандармерией МВД генералом армии Арифом Четином и руководителем управления оборонной промышленности Турецкой Республики Халуком Гергюном.

В Военном училище Сухопутных войск руководитель оборонного ведомства РК пообщался с курсантами из Казахстана, обучающимися в этом учебном заведении. Он поинтересовался организацией обучения, досуга курсантов и условиями быта.

Казахстанская делегация также посетила объединенную компанию Turkish Aerospace Industries – TUSAŞ Aerospace Industries, где производят авиационную технику и беспилотные летательные аппараты.

 

 

 

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