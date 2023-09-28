Казахстан и Узбекистан усилят контроль за перемещением энергоресурсов через границу

Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба МИД РК

Как отмечал ранее вице-премьер – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, cоглашение было подписано 6 декабря 2021 года в Астане.

Целью документа является повышение эффективности контроля за энергоресурсами, перемещаемыми через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.

Соглашением предусматривается организация совместного таможенного контроля за энергоресурсами, перемещаемыми через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, путем проведения таможенными органами сторон совместно с представителями ведомств, на балансе которой находятся узлы (приборы) учета, ежемесячных мероприятий по снятию показаний с приборов учета, а также проверки целостности наложенных таможенных средств идентификации, удаления или наложения средств идентификации на приборах учета.

«Кроме того, соглашением предусматривается обмен информацией об опыте своей деятельности в вопросах таможенного декларирования и таможенного контроля за энергоресурсами, о выявленных фактах и способах выявления и пресечения нарушений национального законодательства государств в сфере таможенного дела», – отметил глава Минфина.

 

#казахстан #Парламент #Сенат #Узбекистан #граница #международное сотрудничество #энергоресурсы

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