Казахстан и ВОЗ объединяют усилия для борьбы с эпидемией ожирения

Здравоохранение,Столица
105
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ожирение  один из крупнейших вызовов общественному здоровью: во всём мире с ним живёт свыше 1 млрд человек

Фото: пресс-служба Минздрава

В Астане стартовала миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения, посвященная реализации Плана ускоренных действий по борьбе с ожирением, сообщает Kazpravda.kz cо ссылкой на Минздрав

Мероприятие направлено на формирование национальной «Дорожной карты», которая позволит интегрировать современные методы профилактики и лечения избыточной массы тела в систему первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Актуальность повестки обусловлена тревожной статистикой: по данным исследования STEPS 2024, 58% взрослого населения Казахстана (18+) живут с избыточной массой тела, при этом клиническая форма ожирения зафиксирована у 22,4% граждан.

При этом не менее серьезная ситуация наблюдается в детской среде: согласно исследованию COSI (2020), избыточная масса тела отмечается у 20,6% детей в возрасте 6–9 лет, а ожирение — у 6,6%. Эти показатели свидетельствуют о необходимости принятия решительных мер на государственном уровне.

Работа ведется во исполнение поручения Главы Правительства по разработке комплексного плана, направленного на снижение распространенности ожирения и формирование здоровой пищевой среды.

Системное решение этой проблемы требует консолидации усилий всех профильных ведомств и перехода от теоретических концепций к реализации практических инструментов.

Открывая мероприятие, вице-министр здравоохранения РК Алия Рустемова подчеркнула стратегическую важность принимаемых решений.

«Ожирение — это не просто медицинская проблема, а глобальный вызов общественному здравоохранению и экономике, требующий единой национальной политики ускоренных действий. Наша задача — адаптировать проверенные международные инструменты под наши приоритеты, фокусируясь на здоровом питании населения, налоговой политике и доступности медицинской и профилактической помощи», - сказала вице-министр.

Международные эксперты подтверждают готовность поддержать Казахстан в реализации данных инициатив.

«В Казахстане мы вместе с партнёрами выстраиваем всесторонний подход: от мер по снижению доступности сладких напитков и защиты детей от агрессивного маркетинга до обучения врачей и внедрения современных методов лечения. Наша общая цель — существенно уменьшить распространенность ожирения и связанных с ним заболеваний», - отметил представитель ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла.

Для достижения поставленных целей Казахстан планирует внедрить комплекс мер, охватывающий нормативное регулирование и продвижение здоровых пищевых привычек.

Ключевыми направлениями станут введение налогов на сахаросодержащие напитки, ограничение маркетинга вредных продуктов, ориентированного на детей, а также внедрение фронтальной маркировки на упаковках для информирования потребителей.

Параллельно будет проведена масштабная модернизация медицинской помощи на уровне первичного звена. Врачи общей практики пройдут обучение методикам «кратких вмешательств», что позволит выявлять риски ожирения на ранних этапах и обеспечивать комплексное мультидисциплинарное ведение пациентов.

Итогом трехдневной миссии станет утверждение практической «Дорожной карты» с четкими сроками реализации и закрепленными зонами ответственности.

Ожидается, что реализация плана до 2030 года позволит сформировать устойчивую пищевую среду и эффективную систему профилактики, ориентированную на укрепление здоровья населения страны.

#Минздрав #ВОЗ #ожирение #эпидемия

Популярное

Все
Гравюры из испанского дневника
Музей справил новоселье
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Референдум: время сплоченности народа
Сельские школы вышли на новый уровень
Мода с северным характером
На реках начали дробление льда
Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий
Рост производства и мощностей
О партнерстве, взаимодействии и союзничестве
На пользу регионам
В одном строю с пограничниками
Реализуя запрос на прозрачность
Как заработать на весне
Устойчивость, баланс и развитие
Ради чистоты родного города
Принята Концепция по защите биоразнообразия
Легкие деньги с тяжелыми последствиями
Распоряжение Главы государства о назначении
Курс на гуманизацию
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
История Ботая оживает в кино
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
В СКО готовятся к паводку
«Как много девушек хороших...»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету

Читайте также

Проезд на автобусах в Астане будет бесплатным 15 марта
В Астане пройдут масштабные ярмарки
Альназарова отчиталась перед Токаевым о развитии системы зд…
ИИ помогает казахстанским врачам быстрее выявлять инсульт и…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]