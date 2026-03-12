Ожирение – один из крупнейших вызовов общественному здоровью: во всём мире с ним живёт свыше 1 млрд человек

Фото: пресс-служба Минздрава

В Астане стартовала миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения, посвященная реализации Плана ускоренных действий по борьбе с ожирением, сообщает Kazpravda.kz cо ссылкой на Минздрав

Мероприятие направлено на формирование национальной «Дорожной карты», которая позволит интегрировать современные методы профилактики и лечения избыточной массы тела в систему первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Актуальность повестки обусловлена тревожной статистикой: по данным исследования STEPS 2024, 58% взрослого населения Казахстана (18+) живут с избыточной массой тела, при этом клиническая форма ожирения зафиксирована у 22,4% граждан.

При этом не менее серьезная ситуация наблюдается в детской среде: согласно исследованию COSI (2020), избыточная масса тела отмечается у 20,6% детей в возрасте 6–9 лет, а ожирение — у 6,6%. Эти показатели свидетельствуют о необходимости принятия решительных мер на государственном уровне.

Работа ведется во исполнение поручения Главы Правительства по разработке комплексного плана, направленного на снижение распространенности ожирения и формирование здоровой пищевой среды.

Системное решение этой проблемы требует консолидации усилий всех профильных ведомств и перехода от теоретических концепций к реализации практических инструментов.

Открывая мероприятие, вице-министр здравоохранения РК Алия Рустемова подчеркнула стратегическую важность принимаемых решений.

«Ожирение — это не просто медицинская проблема, а глобальный вызов общественному здравоохранению и экономике, требующий единой национальной политики ускоренных действий. Наша задача — адаптировать проверенные международные инструменты под наши приоритеты, фокусируясь на здоровом питании населения, налоговой политике и доступности медицинской и профилактической помощи», - сказала вице-министр.

Международные эксперты подтверждают готовность поддержать Казахстан в реализации данных инициатив.

«В Казахстане мы вместе с партнёрами выстраиваем всесторонний подход: от мер по снижению доступности сладких напитков и защиты детей от агрессивного маркетинга до обучения врачей и внедрения современных методов лечения. Наша общая цель — существенно уменьшить распространенность ожирения и связанных с ним заболеваний», - отметил представитель ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла.

Для достижения поставленных целей Казахстан планирует внедрить комплекс мер, охватывающий нормативное регулирование и продвижение здоровых пищевых привычек.

Ключевыми направлениями станут введение налогов на сахаросодержащие напитки, ограничение маркетинга вредных продуктов, ориентированного на детей, а также внедрение фронтальной маркировки на упаковках для информирования потребителей.

Параллельно будет проведена масштабная модернизация медицинской помощи на уровне первичного звена. Врачи общей практики пройдут обучение методикам «кратких вмешательств», что позволит выявлять риски ожирения на ранних этапах и обеспечивать комплексное мультидисциплинарное ведение пациентов.

Итогом трехдневной миссии станет утверждение практической «Дорожной карты» с четкими сроками реализации и закрепленными зонами ответственности.

Ожидается, что реализация плана до 2030 года позволит сформировать устойчивую пищевую среду и эффективную систему профилактики, ориентированную на укрепление здоровья населения страны.