Казахстан изучит израильские агротехнологии и методы управления водными ресурсами

Международное сотрудничество, Правительство
106
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Перспективы применения в Казахстане израильского опыта по развитию агропромышленного комплекса и управлению водными ресурсами обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и председатель торгово-промышленной палаты «Израиль-Казахстан» Михаэль Роэ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе встречи подробно были обсуждены вопросы повышения эффективности ирригации, водосбережения, внедрения современных технологий капельного орошения, развития агронауки, а также применения новых подходов в животноводстве, производстве молока и птицеводстве.

Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство Казахстана придает большое значение расширению партнерства и укреплению многоплановых взаимовыгодных отношений с Израилем. В частности, интерес представляют выдающиеся успехи страны в области сельского хозяйства.

«Мы открыты к изучению израильских технологий и готовы привлекать их для придания импульса развитию АПК. Вопросы ирригации и водосбережения также являются очень актуальными. Мы хотим повысить эффективность вкладываемых государством средств и нацелены на достижение конкретных результатов», — сказал премьер-министр.

При этом он добавил, что здесь важно учитывать весь производственный цикл, чтобы вносить необходимые коррективы на каждом уровне.

«Все это нужно смотреть в комплексе: какие меры поддержки от государства должны быть, что должно быть от науки, образования и промышленности. Например, местная сборка агрегатов, машин и другого оборудования. Мы готовы к совместной работе в этих направлениях», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В свою очередь Михаэль Роэ отметил, что Казахстан имеет потенциал полностью покрывать потребности внутреннего рынка и с помощью комплексного подхода к развитию АПК может вносить чрезвычайно большой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

Он предложил оказать комплексное содействие в применении израильских агротехнологий и методов управления водными ресурсами в рамках реализации послания главы государства в области сельского хозяйства.

По итогам встречи достигнута договоренность организовать в самое ближайшее время обмен опытом и совместную работу по всем озвученным вопросам.

В беседе также приняли участие министр ирригации и водных ресурсов Нуржан Нуржигитов и министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

#переговоры #сотрудничество #Израиль #ресурсы #изучение #опыт #воды #агротехнологии

Популярное

Все
Не быть цыпленку табака?..
Закон и права знать обязаны
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Независимое и справедливое правосудие
Нас поддерживают и поклонники Димаша
Иметь или не иметь?
Visit Alatau
Подделки выдавали за оригинал
Уголь дорог, газ не всем доступен
Онлайн-шопинг и риски, связанные с ним
Без «парадного» подъезда
Полезное с приятным
Заманчивые перспективы «оранжевого золота»
В ВКО назвали системные проблемы в привлечении гастарбайтеров
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Учеба для всей семьи
Отправила в «нокаут» красота
Главное – смелость и доблесть
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Миссия – творить добро
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Под шахтерской маркой
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге

Читайте также

Ход создания сети трансграничных хабов обсудили в правитель…
Требования по установке кнопки SOS на ввозимые авто отсрочи…
Подходы по развитию бизнеса рассмотрели в правительстве
Габидулла Оспанкулов назначен первым замруководителя аппара…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]