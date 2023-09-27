Казахстан изучит израильские агротехнологии и методы управления водными ресурсами

Перспективы применения в Казахстане израильского опыта по развитию агропромышленного комплекса и управлению водными ресурсами обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и председатель торгово-промышленной палаты «Израиль-Казахстан» Михаэль Роэ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе встречи подробно были обсуждены вопросы повышения эффективности ирригации, водосбережения, внедрения современных технологий капельного орошения, развития агронауки, а также применения новых подходов в животноводстве, производстве молока и птицеводстве.

Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство Казахстана придает большое значение расширению партнерства и укреплению многоплановых взаимовыгодных отношений с Израилем. В частности, интерес представляют выдающиеся успехи страны в области сельского хозяйства.

«Мы открыты к изучению израильских технологий и готовы привлекать их для придания импульса развитию АПК. Вопросы ирригации и водосбережения также являются очень актуальными. Мы хотим повысить эффективность вкладываемых государством средств и нацелены на достижение конкретных результатов», — сказал премьер-министр.

При этом он добавил, что здесь важно учитывать весь производственный цикл, чтобы вносить необходимые коррективы на каждом уровне.

«Все это нужно смотреть в комплексе: какие меры поддержки от государства должны быть, что должно быть от науки, образования и промышленности. Например, местная сборка агрегатов, машин и другого оборудования. Мы готовы к совместной работе в этих направлениях», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В свою очередь Михаэль Роэ отметил, что Казахстан имеет потенциал полностью покрывать потребности внутреннего рынка и с помощью комплексного подхода к развитию АПК может вносить чрезвычайно большой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

Он предложил оказать комплексное содействие в применении израильских агротехнологий и методов управления водными ресурсами в рамках реализации послания главы государства в области сельского хозяйства.

По итогам встречи достигнута договоренность организовать в самое ближайшее время обмен опытом и совместную работу по всем озвученным вопросам.

В беседе также приняли участие министр ирригации и водных ресурсов Нуржан Нуржигитов и министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.