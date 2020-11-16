Казахстан находится в "желтой зоне" по коронавирусу – Цой
Казахстан находится в "желтой зоне" по распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на совещании по мерам противодействия распространению COVID-19, которое прошло под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"На 16 ноября, согласно разработанной матрице оценки эпидемиологической ситуации, республика находится в "желтой зоне", – сказал А. Цой.
По его словам, на сегодняшний день в красном квадрате – зоне повышенного риска распространения инфекции – находятся 2 региона: Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В "желтой зоне" умеренного риска находятся Павлодарская, Акмолинская, Костанайская области, города Нур-Султан и Алматы. Остальные регионы находятся в относительно благополучной "зеленой зоне" низкого риска распространения инфекции.
Для оказания качественной и своевременной помощи населению в случае роста заболеваемости КВИ медорганизации готовы развернуть до 71 тыс. коек. В настоящее время занято 21% инфекционных коек и 17% реанимационных. Обеспечена готовность выездных мобильных бригад (с учетом резерва), укомплектованных необходимым клинико-диагностическим минимумом для оказания медицинской помощи на дому. С июля текущего года по настоящее время мобильными бригадами было оказано более 280 тыс. услуг.
"На сегодняшний день количество вызовов скорой медицинской помощи в сравнении с июлем текущего года снизилось на 43,8%, из них по КВИ – на 79%", – отметил А. Цой.
Для оказания консультативной помощи больным с КВИ созданы региональные и республиканская экспертные группы, усилена работа региональных call-центров и единого контакт-центра 1406.
Параллельно расширена мощность ПЦР-тестирования. На сегодняшний день в диагностику коронавирусной инфекции вовлечены 140 лабораторий.
"По сравнению с 1 октября мощность тестирования на 100 тысяч населения увеличилась в 1,7 раза, охват тестированием увеличился в 3,6 раза", – отметил министр.
Во избежание вывоза лекарственных средств и медицинских изделий за пределы РК приказом Министерства здравоохранения утверждены перечень из 59 наименований, запрещенных к вывозу из РК, и перечень товаров, разрешенных к вывозу физическими лицами в ограниченном количестве только для индивидуального использования.
Комитетом национальной безопасности приняты меры по недопущению вывоза из Республики Казахстан товаров, применяемых при лечении КВИ. Также Минздравом усилен контроль за отпуском лекарств, в том числе рецептурных препаратов, назначением и выписыванием лекарств, распределением лекарств, закупленных за счет стабилизационных фондов регионов.
С 1 сентября по 16 ноября 2020 года в РК зарегистрировано 986 случаев КВИ среди школьников, в том числе 288 – среди детей, обучающихся в дежурных классах. Установлено 3 122 контактных, среди которых выявлено 33 случая.
"Следует обратить внимание на высокий уровень заболеваемости школьников, обучающихся онлайн, – 698 детей. Благодаря введенным с начала учебного года ограничениям по обучению детей в обычном режиме предотвращено более 6 тыс. контактов с другими детьми и порядка 600 случаев заболевания коронавирусной инфекцией", – подчеркнул А. Цой.
Глава Минздрава также проинформировал Президента о вопросах, связанных с материнской смертностью, подчеркнув, что они находятся на особом контроле. Несмотря на эпидситуацию, в стране отмечается положительная динамика демографических показателей: рост рождаемости составил 4,5% (на 20 тысяч больше новорожденных).
За период пандемии в стране зарегистрировано свыше 9 тысяч беременных, инфицированных COVID-19 и пневмонией, что составило 7,5% от общего числа зарегистрированных случаев.
"В период резкого подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в 3 квартале текущего года отмечен значительный рост материнской смертности. Сегодня мы отмечаем стабилизацию ситуации. За последние два месяца случаев смерти беременных от коронавирусной инфекции COVID-19 не зарегистрировано", – сообщил А.Цой.
Для улучшения качества оказания медпомощи беременным министерством организован "Ситуационный акушерский центр", который ежедневно осуществляет мониторинг беременных, находящихся в тяжелом и критическом состоянии. Также разработаны и доведены до управлений здравоохранения клинический протокол диагностики и лечения "COVID-19 у беременных" и методические рекомендации "О порядке оказания медицинской помощи беременным и детям на время пандемии COVID-19".
А.Цой проинформировал Президента о завершении кампании вакцинации против гриппа, в рамках которой привито 2,3 млн человек из уязвимых групп. С начала эпидсезона отмечается снижение заболеваемости ОРВИ в 1,3 раза по сравнению с периодом сентябрь – октябрь 2019 года.