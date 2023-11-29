Казахстан направит дополнительную гуманитарную помощь Палестине

В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан окажет дополнительную гуманитарную помощь Палестине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

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Данный вопрос обсужден на заседании Правительственной комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.

Гуманитарная помощь включает продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн.

Грузы будут отправлены авиатранспортом в ближайшее время.

Поддержка Казахстана направлена на помощь Палестине в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

Ранее Казахстан предоставил палестинскому народу гуманитарную помощь в размере $1 млн.