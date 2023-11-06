Миллион долларов перечислил Казахстан для народа Палестины

Сумма была переведена в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал на брифинге вопрос предоставления гуманитарной помощи Палестине, сообщает Kazpravda.kz.
Как он отметил, вооруженный конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем, начавшийся 7 октября, усугубил и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке и вызвал катастрофический гуманитарный кризис в секторе Газа.
По последним данным, в результате конфликта, в секторе Газа погибло около 10 тысяч человек, ранения получили более 20 тысяч человек. При этом, две трети жертв составляют женщины и дети. Согласно информации Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), население сектора Газа находится в критическом положении и более 2 млн человек нуждаются в продовольственной помощи.
"Страны Запада, Азии, Африки и Ближнего Востока, в частности государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, США, Европейский Союз, Канада, Великобритания, Япония, Россия, Китай, Турция и многие другие приняли решение предоставить финансовую и материальную гуманитарную помощь палестинскому народу, пострадавшему в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, Казахстан также решил не оставаться в стороне и оказать палестинскому народу гуманитарную помощь в размере 1 млн долларов США", - сказал Смадияров.
Он напомнил, что это решение было озвучено Касым-Жомартом Токаевым в рамках 10-го Саммита Организации тюркских государств.
"Выделенные нашим правительством финансовые средства были перечислены в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которое на протяжении семи десятилетий оказывает чрезвычайную и иную помощь палестинскому народу", - сообщил спикер.