Миллион долларов перечислил Казахстан для народа Палестины

© AP Photo / Ariel Schalit

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал на брифинге вопрос предоставления гуманитарной помощи Палестине, сообщает Kazpravda.kz.

Как он отметил, вооруженный конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем, начавшийся 7 октября, усугубил и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке и вызвал катастрофический гуманитарный кризис в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта, в секторе Газа погибло около 10 тысяч человек, ранения получили более 20 тысяч человек. При этом, две трети жертв составляют женщины и дети. Согласно информации Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), население сектора Газа находится в критическом положении и более 2 млн человек нуждаются в продовольственной помощи.

"Страны Запада, Азии, Африки и Ближнего Востока, в частности государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, США, Европейский Союз, Канада, Великобритания, Япония, Россия, Китай, Турция и многие другие приняли решение предоставить финансовую и материальную гуманитарную помощь палестинскому народу, пострадавшему в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, Казахстан также решил не оставаться в стороне и оказать палестинскому народу гуманитарную помощь в размере 1 млн долларов США", - сказал Смадияров.

Он напомнил, что это решение было озвучено Касым-Жомартом Токаевым в рамках 10-го Саммита Организации тюркских государств.