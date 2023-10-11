Казахстан направляет более 1600 тонн гуманитарной помощи в Афганистан

Общество
136
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстан направляет гуманитарный груз в пострадавший от землетрясения Афганистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения из государственного материального резерва выделили продукты питания, палатки, одежду и постельные принадлежности. Всего в перечне отправляемого гуманитарного груза 13 наименований объемом 1 659 тонн.

Кроме того, ТОО «СК Фармация» выделило медикаменты.

Лекарства и палатки отправили самолетом Национальной гвардии, адресаты их получат уже сегодня.

Остальную гумпомощь доставят железнодорожным транспортом.

Днем ранее для поисково-спасательных работ в провинцию Герат направлены 45 сотрудников МЧС.

#землетрясение #ЧС #Правительство #Афганистан #МЧС #происшествие #гуманитарная помощь

Популярное

Все
Пусть лучше украдут?
«Барыс» побеждает, «Арлан» не проигрывает!
Когда донор продлевает жизнь
Приказ выше кодекса?
Дружат театры меж собой
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Никогда не опускать руки
Горизонты для дронов
Университетская наука создает портал – цифровой аналог агронома с 30-летним опытом работы
Водопровод, да не тот…
Вектор на демократизацию остается неизменным
Найти мир в себе
Духовные ориентиры
Стимулировать бизнес, развивать производство
Дань уважения истории
Удары грома и могущество ветра
Экс-акима Актюбинской области приговорили к 8 годам колонии
Все нужное – детям
Совет да любовь!
Возрожденный из пепла
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Ни дня без камеры
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Не убивайте детство
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Авиаторы и логисты обсудили будущее авиаперевозок в Казахстане
Девушка выпала из окна многоэтажки в Астане
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети

Читайте также

Команда Казахстана стала чемпионом мира по робототехнике
Экс-акима Актюбинской области приговорили к 8 годам колонии
Найти мир в себе
Вектор на демократизацию остается неизменным

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]