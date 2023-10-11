Казахстан направляет более 1600 тонн гуманитарной помощи в Афганистан

Казахстан направляет гуманитарный груз в пострадавший от землетрясения Афганистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения из государственного материального резерва выделили продукты питания, палатки, одежду и постельные принадлежности. Всего в перечне отправляемого гуманитарного груза 13 наименований объемом 1 659 тонн.

Кроме того, ТОО «СК Фармация» выделило медикаменты.

Лекарства и палатки отправили самолетом Национальной гвардии, адресаты их получат уже сегодня.

Остальную гумпомощь доставят железнодорожным транспортом.

Днем ранее для поисково-спасательных работ в провинцию Герат направлены 45 сотрудников МЧС.