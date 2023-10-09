Казахстан направит гуманитарную помощь Афганистану

В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан окажет гуманитарную помощь Афганистану. Данный вопрос обсужден на заседании правительственной комиссии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Гуманитарная помощь включает продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости. Грузы будут отправлены авиа- и железнодорожным транспортом в ближайшее время.

Также в Афганистан будут направлены спасатели МЧС, включая кинологов для оказания практической помощи по спасению людей из-под завалов.

Казахстан окажет поддержку Афганистану в целях ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших провинцию Герат 7 октября текущего года.