Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели Казахстана направлены в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Соответствующее поручение дал глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Отмечается, что для проведения поисково-спасательных работ сформирована группировка сил и средств из 45 человек, в их числе спасатели, кинологические расчеты республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры центра медицины катастроф.

"Это опытные сотрудники с многолетним богатым опытом в спасательных операциях. Ряд спасателей и медиков принимал участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в текущем году. Группа укомплектована необходимым оборудованием. Возглавляет группу исполняющий обязанности председателя комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Казахстана Уларбек Абыкеев", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Казахстан окажет поддержку Афганистану по ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших провинцию Герат 7 октября текущего года.