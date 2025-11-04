Казахстан наращивает экспорт зерна и развивает проекты по глубокой переработке

143
Дана Аменова
специальный корреспондент

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства доложил об экспортном потенциале зерновых, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что произведенные объемы зерна позволяют полностью покрыть внутреннюю потребность.
Кроме того, будет сохранен и экспортный потенциал.

Как известно экспорт зерна истекшего сезона составил 13,4 млн тонн, что на 47% превышает показатель предыдущего маркетингового года, чему способствовали транспортные субсидии.

«Мы планируем сохранить уровень экспорта, в связи с чем действие данной меры продлено до 1 сентября 2026 года. Хочу отметить, что в этом году мы начали поставки на некоторые нетрадиционные рынки, такие как Бельгия, Португалия, Польша, Норвегия, Великобритания, Вьетнам, ОАЭ и страны Северной Африки. Кроме того, возобновлены поставки в Иран, Азербайджан, Армению, а также Грузию», – сказал Айдарбек Сапаров.

Министр подчеркнул, что спрос на наше зерно продолжает оставаться повышенным, так с нового урожая экспортировано порядка 2,2 млн тонн зерна, что на 21% больше уровня аналогичного периода прошлого сезона.

Кроме того, в рамках поручения Главы государства по стимулированию экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью реализуются 5 инвестпроектов по глубокой переработке зерна.Таким образом, указанные проекты позволят изъять с рынка еще 2,5 млн тонн.

С нового урожая на элеваторы поступило 7,7 млн тонн зерна. Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.
Он отметил, что общая емкость хранения зерна в республике составляет 30,7 млн тонн, в том числе на действующих лицензированных хлебоприемных предприятиях – 13,3 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей – 17,4 млн тонн.
Всего с нового урожая на элеваторы поступило 7,7 млн тонн зерна, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«Из поступившего на хранение объема мягкой пшеницы 53% относятся к высококачественной, к четвертому классу отнесены 35%, к пятому и неклассной - 12%», — уточнил Айдарбек Сапаров.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства также доложил о проводимой работе по подготовке к посевной 2026 года.
В целом, по его словам, в следующем году будет продолжена программа диверсификации посевных площадей с акцентом на расширение площадей высокорентабельных и сокращение посевов влагоемких культур.

«Здесь хотелось бы отметить, что со следующего года контроль за индикаторами по диверсификации будет ужесточен. В этой связи прошу регионы уже сейчас проводить разъяснительную работу среди аграриев и заранее проработать структуру посевов следующего сезона», – подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Министр сообщил, что по оперативным данным акиматов областей, потребность в семенах на следующий год составляет 2,3 млн тонн, из которых засыпано 2,2 млн тонн или 96% от потребности. Акиматам необходимо уже сейчас начать проверку семенного материала на посевные качества.

 

 

#переработка #экспорт #зерно #проекты

Популярное

Все
Будущее за цифровым интеллектом
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
Из «микро» – в сегмент МСБ
Мебель-трансформер от ученых помогает делать шаги
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Большие возможности и большая ответственность
В Зайсанском районе построят водохранилище
В Барселоне завершил работу Международный конгресс архивов
О туризме и банковской деятельности
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Азарт, мастерство и гармония
Россыпь наград из Улан-Батора
Программа совместно с ЮНИСЕФ
Повышая правовую грамотность населения
Придать диалогу стратегическую направленность
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
Лавины взяли под цифровой контроль
Остался год до юношеской Олимпиады
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Помощь, от которой хуже...
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Урок плавания станет частью школьной программы по физкульту…
Более 900 фермеров Акмолинской области получили поддержку н…
Созданы все условия: Бектенов об итогах уборочной кампании
Механизм кредитных линий для аграриев внедрят в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]