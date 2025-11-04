Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что произведенные объемы зерна позволяют полностью покрыть внутреннюю потребность.

Кроме того, будет сохранен и экспортный потенциал.

Как известно экспорт зерна истекшего сезона составил 13,4 млн тонн, что на 47% превышает показатель предыдущего маркетингового года, чему способствовали транспортные субсидии.

«Мы планируем сохранить уровень экспорта, в связи с чем действие данной меры продлено до 1 сентября 2026 года. Хочу отметить, что в этом году мы начали поставки на некоторые нетрадиционные рынки, такие как Бельгия, Португалия, Польша, Норвегия, Великобритания, Вьетнам, ОАЭ и страны Северной Африки. Кроме того, возобновлены поставки в Иран, Азербайджан, Армению, а также Грузию», – сказал Айдарбек Сапаров.

Министр подчеркнул, что спрос на наше зерно продолжает оставаться повышенным, так с нового урожая экспортировано порядка 2,2 млн тонн зерна, что на 21% больше уровня аналогичного периода прошлого сезона.

Кроме того, в рамках поручения Главы государства по стимулированию экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью реализуются 5 инвестпроектов по глубокой переработке зерна.Таким образом, указанные проекты позволят изъять с рынка еще 2,5 млн тонн.

Он отметил, что общая емкость хранения зерна в республике составляет 30,7 млн тонн, в том числе на действующих лицензированных хлебоприемных предприятиях – 13,3 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей – 17,4 млн тонн.

Всего с нового урожая на элеваторы поступило 7,7 млн тонн зерна, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«Из поступившего на хранение объема мягкой пшеницы 53% относятся к высококачественной, к четвертому классу отнесены 35%, к пятому и неклассной - 12%», — уточнил Айдарбек Сапаров.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства также доложил о проводимой работе по подготовке к посевной 2026 года.

В целом, по его словам, в следующем году будет продолжена программа диверсификации посевных площадей с акцентом на расширение площадей высокорентабельных и сокращение посевов влагоемких культур.

«Здесь хотелось бы отметить, что со следующего года контроль за индикаторами по диверсификации будет ужесточен. В этой связи прошу регионы уже сейчас проводить разъяснительную работу среди аграриев и заранее проработать структуру посевов следующего сезона», – подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Министр сообщил, что по оперативным данным акиматов областей, потребность в семенах на следующий год составляет 2,3 млн тонн, из которых засыпано 2,2 млн тонн или 96% от потребности. Акиматам необходимо уже сейчас начать проверку семенного материала на посевные качества.