Сегодня под председательством заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В работе комиссии приняли участие представители государственных органов, НПП «Атамекен» и руководители регионов.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК с 11 апреля текущего года принято решение о снятии ограничений по пересечению казахстанцами, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы Казахстана в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, республиками Узбекистан и Кыргызстан.

Также снимаются все ограничения по пересечению госграницы РК авиасообщением.

При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющим вид на жительство на территории Казахстана, и иностранным гражданам при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.

Вице-премьер в своем выступлении подчеркнул, что вопрос по открытию государственной границы находится на постоянном личном контроле Главы государства.

В завершение заседания Е. Тугжанов поручил акиматам взять на особый контроль прививочную кампанию против коронавирусной инфекции и подчеркнул необходимость качественной разъяснительной работы среди населения.