Казахстан открывает автомобильные пункты пропуска на границе с Россией и Узбекистаном

Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

МВК приняла решение о снятии запрета на работу 12 автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу с Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

С 12 июля 2022 года, согласно постановлению Правительства Республики Казахстан, возобновится работа следующих автомобильных пунктов пропуска:

- через границу с Российской Федерацией (Кондыбай, Акбалшык, Кызыл Жар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган, Карашатау);

- через границу с Республикой Узбекистан (Целинный и Сырдарья).

При этом для недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции среди населения страны Министерство здравоохранения РК рекомендует гражданам своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции.