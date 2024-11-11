Казахстан открывает двери для иностранных специалистов и «неономадов»

С 18 ноября в Казахстане вступают в силу обновлённые правила выдачи виз, направленные на создание благоприятных условий для бизнес-иммигрантов, квалифицированных специалистов и путешественников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нововведения включают в себя следующее:

– виза «В9» – для представителей востребованных профессий, позволяющая им дальнейшее оформление вида на жительство;

– Digital Nomad Visa – однократная электронная и многократная бумажная виза для IT-специалистов, позволяющая постоянное проживание в Казахстане;

– Neo Nomad Visa – туристическая виза для «неономадов» с правом длительного пребывания при подтверждённом доходе от 3 тыс. долларов США в месяц;

– существенно сокращён перечень документов для бизнес-визы «С5». Минимальный порог для получения визы с целью воссоединения на основании брачно-семейных отношений снижен с 3 лет до 1 года.