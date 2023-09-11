Казахстан поднялся в мировом футбольном рейтинге

Спорт
144

Сборная Казахстана по футболу улучшила свою позицию в мировом рейтинге после игр с Финляндией и Северной Ирландией в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: sports.kz

По данным Football-ranking.com, национальная команда на данный момент располагается на 101-й позиции и улучшила свое положение на три строчки.

7 сентября подопечные Магомеда Адиева потерпели поражение от сборной Финляндии (0:1), а 10-го обыграли Северную Ирландию со счетом 1:0.

На данный момент казахстанские футболисты занимают четвертую строчку в группе Н квалификации на Евро-2024 с 12 очками.

 

#казахстан #рейтинг #футбол

Популярное

Все
Все дело – в трубе
Испытание старой дамбой
За первые четыре дня конного марафона-байги «Ұлы дала жорығы» всадники преодолели 350 километров
Очередная победа Казахстана
Больше форели! Речной и радужной…
Старшеклассникам Астаны представляется уникальная возможность посетить предприятия города
Производственный кооператив подозревается в создании финансовой пирамиды
Исторический успех Данилиной
Дома все равны
Сколько дней отдохнут казахстанцы в октябре
Золотые правила Клименовых
«Железная» ячейка
Главное в жизни – это семья!
IT – это уже настоящее
Правильная философия
"Горжусь нашими футболистами" – Токаев прокомментировал победу сборной Казахстана
1,7 трлн тенге потратят на развитие 10 моногородов в Казахстане
Пример для подражания
Мусор как вирус
"Асфальт сходит весной со снегом" – Смаилов о качестве дорог
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Доброжелательный атом
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
Креатив нынче в цене
Мусор-самозванец
Архив, который ждали киноманы
Шаньдун – третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае
Токаев назначил главу нового министерства промышленности и строительства
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Клип на народный хит
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
Столичный забег
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
На юго-востоке Турции упал метеорит
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем

Читайте также

Женская сборная Казахстана по шахматам прошла в финал чемпи…
Назначен новый государственный тренер Казахстана по велоспо…
Исторический успех Данилиной
Очередная победа Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]