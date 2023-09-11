Казахстан поднялся в мировом футбольном рейтинге

Сборная Казахстана по футболу улучшила свою позицию в мировом рейтинге после игр с Финляндией и Северной Ирландией в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

По данным Football-ranking.com, национальная команда на данный момент располагается на 101-й позиции и улучшила свое положение на три строчки.

7 сентября подопечные Магомеда Адиева потерпели поражение от сборной Финляндии (0:1), а 10-го обыграли Северную Ирландию со счетом 1:0.

На данный момент казахстанские футболисты занимают четвертую строчку в группе Н квалификации на Евро-2024 с 12 очками.