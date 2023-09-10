Казахстан обыграл Северную Ирландию

10 сентября стартовали матчи шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года по футболу в подгруппе H. В Астане казахстанская сборная принимала команду Северной Ирландии и одержала победу со счетом 1:0, и вернулась на второе место в своей подгруппе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Сборная Казахстана уже с первых секунд поединка почувствовала поддержку переполненной 30-тысячной арены, плюс на матче присутствовал глава государства Касым-Жомарт Токаев и знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин.

На сверхважный и ответственный матч наставник казахстанской дружины выставил самый боевой состав: Игорь Шацкий, Еркин Тапалов, Марат Быстров, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Роман Вороговский, Бахтиер Зайнутдинов, Абзал Бейсебеков, Асхат Тагыберген, Рамазан Оразов и Максим Самородов.

Хозяева постепенно начали наращивать свое преимущество и на 19-ой минуте первый удар по воротам ирландцев нанес Бахтиер Зайнутдинов, но мяч пролетел мимо ворот. Далее, героем последующих минут и стартового тайма стал форвард "Актобе" – Максим Самородов, который забил первый гол в этом поединке, и вывел сборную Казахстана вперед.

Теперь после шести туров у сборной Казахстана 12 очков, а у Северной Ирландии всего три балла.

Турнирная таблица в подгруппе H может измениться уже сегодня вечером, после завершения еще 2 матчей: Финляндия - Дания и Сан-Марино - Словения.