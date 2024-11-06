Казахстан подписал экспортные контракты с Китаем на $50 млн

Международное сотрудничество
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Венера Баталова
корреспондент

В Китае проходит 7-я ежегодная выставка China International Import Expo (CIIE), где казахстанские компании представили свою продукцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК

Фото: Минторговли РК

В этом году Казахстан представлен на выставке в двух павильонах: коммерческом и национальном. Национальный стенд Казахстана демонстрирует достижения в области цифровизации и инфраструктуры, направленные на развитие трансграничной торговли, привлечение инвестиций и сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

В первый день CIIE были подписаны экспортные контракты на общую сумму 50 миллионов долларов. На коммерческом стенде Казахстана представлены 50 производителей агропромышленной и текстильной продукции. 28 казахстанских компаний имеют возможность экспортировать кондитерские изделия в Китай, и значительная их часть реализуется через каналы электронной коммерции.

Казахстан также активно развивает поставки молочной продукции, что стало возможным благодаря подписанному в 2019 году протоколу о ветеринарно-санитарных требованиях к молочной продукции. Сегодня 18 казахстанских компаний экспортируют эти продукты в Китай. На выставке также представлено сухое верблюжье молоко, пользующееся спросом среди китайских потребителей, ориентированных на здоровое питание. Пять казахстанских компаний имеют право поставлять этот продукт в Китай.

 В 2023 году Китай импортировал казахстанское мясо на общую сумму более 2,6 миллиарда долларов. За первые восемь месяцев 2024 года экспорт масложировой продукции из Казахстана в Китай достиг 360 тысяч тонн на сумму свыше 307 миллионов долларов, что на 27% превышает показатели прошлого года. В ближайшие три года объем экспорта масложировой продукции в Китай оценивается в 300 миллионов долларов.

#Китай #выставка #казахстанская продукция

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