Ранние овощи из Таджикистана появятся на столах казахстанцев

Казахстан подписал соглашение о поставках ранних овощей из Таджикистана в межсезонье, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

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В ходе рабочей поездки в Таджикистан первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев встретился с главой Агентства по экспорту при Правительстве Таджикистана Бахриддином Сироджиддинзодой, первым заместителем министра экономического развития и торговли РТ Ашурбой Солехзодой и с заместителем министра сельского хозяйства РТ Нигиной Анвари.

Основная тема переговоров – обеспечение казахстанского рынка необходимой плодоовощной продукцией в предстоящее межсезонье, когда запасы местных овощей заканчиваются и появляется потребность в их импорте.

По результатам переговоров стороны подписали соглашение о поставках раннего лука из Таджикистана в Казахстан в межсезонье.

Страны договорились и дальше развивать сотрудничество в сфере торговли.

Как отметил Шаккалиев, на сегодняшний день торгово-экономические отношения между нашими странами переживают качественный подъем. Так, товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном в 2022 году составил 1,4 млрд долларов. Объем экспорта из Казахстана в Таджикистан увеличился на 9,7% и достиг 877,6 млн долларов.