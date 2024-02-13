Казахстан подписал соглашение с лидером в области ИИ о создании суперкомпьютера

В МЦРИАП подписали соглашение с Presight AI Ltd. об основных условиях по проекту создания суперкомпьютера в Казахстане и строительства соответствующего Центра обработки данных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство.

Фото: МЦРИАП

Это является продолжением договоренностей, достигнутых с глобальным лидером в области искусственного интеллекта компанией Presight AI Ltd., в целях развития цифровой инфраструктуры Казахстана.

Проект планируется осуществить в два этапа. Первый - предполагает размещение вычислительных мощностей в существующем центре обработки данных АО «НИТ» (оператор электронного правительства), а второй - строительство нового центра с размещением большого количества вычислительных мощностей.

На казахстанском рынке есть ряд стартапов и зрелых компаний, занимающихся внедрением искусственного интеллекта. При этом со стороны рынка, вузов, научного сообщества и госорганов имеется потребность в создании технологической инфраструктуры (суперкомпьютер) для успешного развития инструментов ИИ.

Суперкомпьютер – это высокопроизводительная вычислительная машина, способная решать задачи, которые требуют обработки огромного объема данных и выполнения значительного количества вычислительных операций. Суперкомпьютер может выполнять триллионы, а иногда и квадриллионы (число с 15 нулями) вычислительных операций.

В министерстве напомнили, что на расширенном заседании правительства президент анонсировал, что страна приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке.