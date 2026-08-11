АСП, поиск работы и AI-офисы: как ИИ повышает объективность и скорость услуг в РК

На заседании в Кабмине рассмотрели вопросы экосистемы государственных услуг на основе искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

В Казахстане внедряют Цифровую службу занятости, которая переводит систему на проактивную модель обеспечения трудоустройства. Об этом на заседании правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.

Он отметил, что теперь вводится новый принцип – не человек ищет работу, а работа находит человека. Система самостоятельно определяет граждан, которым требуется трудоустройство, и направляет им уведомления через eGov, Enbek.kz или SMS от 1414.

По словам министра, искусственный интеллект подбирает персонифицированные вакансии внутри региона и за его пределами, включая рабочие профессии, а также предлагает обучение, переквалификацию и варианты переселения. В результате гражданин получает сопровождение до устойчивого трудоустройства.

В июле 2026 года сервис был внедрен в Павлодарской области: направлено 39 тыс. SMS, за этот период трудоустроились 962 человека.

В сентябре планируется внедрение сервиса в Мангистауской области, до конца года — масштабирование во всех 20 регионах страны. Аналогичный сервис будет доступен в мобильном приложении Aitu.

В свою очередь заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что казахстанцы стали на 30% реже обращаться к операторам ЦОНов, так как оформление ЭЦП, прописка, первичная регистрация машин, актов на землю и недвижимости перешли в онлайн.

По его словам, из-за этого формат Центров обслуживания населения полностью меняют. Их превращают в открытые пространства без общих очередей. 

«В основной экспресс-зоне, которая занимает 70% от общей площади, услуги можно получить самостоятельно через терминалы со встроенным цифровым помощником eGov GPT. Также в офисе имеется экспертная и обучающая зоны, где посетителю доступен консультант. Первый современный офис открылся в городе Жезказган. Затем цифровые офисы начали работу в городах Туркестан, Астана и Сатпаев. Всего за несколько месяцев цифровые офисы обслужили более 4 тыс. человек», — рассказал вице-премьер.

Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев сообщил, что искусственный интеллект уже применяется в ключевых процессах социальной защиты. 

Он отметил, что при назначении адресной социальной помощи (АСП) система анализирует фото и видео жилищно-бытовых условий заявителя и формирует рекомендации о его нуждаемости. Это облегчает работу участковых комиссий и снижает влияние субъективного фактора.

При установлении группы инвалидности ИИ анализирует медицинские данные, включая анамнезы и диагнозы, и формирует проект решения как независимый участник медико-социальной экспертизы, что обеспечивает объективность и единый подход.

При автоназначении государственных услуг система самостоятельно определяет получателя, проверяет сведения и назначает выплату без лишних этапов согласования. Срок оказания отдельных услуг сокращен с двух дней до 10 минут.

Всего системой фактически обработано 99 тыс. заявлений по АСП и 151 тыс. заявлений по установлению инвалидности. С июля текущего года осуществлено 12 тыс. автоназначений.

До конца года планируется внедрить ИИ еще по нескольким направлениям. В III квартале – при выдаче направлений на активные меры содействия занятости и определении уровня потери профессиональной трудоспособности.

В IV квартале планируется разработать цифровые модели для распознавания сканированных трудовых книжек, подготовки рекомендаций при назначении пенсионных выплат по возрасту, а также внедрить ИИ-аналитику для выявления трудовых рисков в сфере безопасности и условий труда.

#госуслуги #цифровизация #ИИ

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